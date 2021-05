Abbinare i controller PS5 e Xbox a iPhone, iPad e Apple TV

Giacomo Martiradonna,

Con iOS 14.5 arriva finalmente il supporto ai controller per PlayStation 5 e Xbox Series S/X su iPhone e iPad. E configurarli è letteralmente questione di 10 secondi; ecco come procedere.

Il supporto per i controller PlayStation e Xbox era stato introdotto ai tempi di iOS 13, e da allora la tradizione non si è mai fermata nonostante l’esistenza di controller certificati MFi. Le ultime generazioni, tuttavia, non funzionano nativamente con i dispositivi Apple, ed ecco perché si è reso necessario un update.

Per poter procedere col tutorial, infatti, avrete bisogno di aggiornare prima ad iOS 14.5 e iPadOS 14.5 che sono stati rilasciati in tempi recenti; su Apple TV, invece, servirà tvOS 14.5.

Controller PS5 DualSense su iPhone e iPad

Premete e tenete premuti i pulsanti PS e Condividi fino a quando la luce LED non inizia a lampeggiare. Aprite l’app Impostazioni su iPhone o iPad, e toccate Bluetooth. Cercate il controller DualShock 5 e toccatelo per completare l’abbinamento.

Controller Xbox Series su iPhone e iPad

Premete e tenete premuto il pulsante Xbox. Premete il pulsante Associa sul controller per 3 secondi. Aprite l’app Impostazioni su iPhone o iPad, e toccate Bluetooth. Cercate il controller Xbox Wireless Controller e toccatelo per completare l’abbinamento.

Una volta connesso ad iPhone o iPad, semplicemente avviate un gioco e iniziate la partita. Questo è quanto.

Rimappare i Comandi

Per configurare il layout del controller, rimappare i pulsanti, attivare o disattivare la vibrazione e tutto il resto, basta seguire questi passaggi. Tra l’altro, è possibile creare dei profili personalizzati per ogni titolo specifico:

Aprite Impostazioni.

Toccate Generali → Controller di Gioco.

Abilitate Attiva Personalizzazioni.

Toccate un pulsante qualsiasi per rimapparlo.

Controller PS5 DualSense su Apple TV

Per abbinare un controller PS5 ad Apple TV, la procedura è molto simile a quella per iPhone, con l’unica differenza che dovrete attivare la ricerca dei dispositivi dal menu di Apple TV:

Su Apple TV aprite l’app Impostazioni e selezionate Telecomandi e dispositivi → Bluetooth. Premete e tenete premuti i pulsanti PS e Condividi fino a quando la luce LED non inizia a lampeggiare. Selezionate il controller DualShock 5 nel menu di Apple TV per completare l’abbinamento.

Controller Xbox Series su Apple TV

Su Apple TV aprite l’app Impostazioni e selezionate Telecomandi e dispositivi → Bluetooth. Premete e tenete premuto il pulsante Xbox. Premete il pulsante Associa sul controller per 3 secondi. Selezionate il controller DualShock 5 nel menu di Apple TV per completare l’abbinamento.