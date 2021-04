iPhone 11, ricalibrazione batteria con iOS 14.5

Giacomo Martiradonna,

Il prossimo aggiornamento di iOS contiene una novità davvero importante per gli utenti con iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Con iOS 14.5 Apple introdurrà infatti un sistema di calibrazione automatico della batteria. Ecco in cosa consiste e perché va fatto.

iPhone 11 e Problemi Batteria

Tutte le varianti di iPhone 11, in alcuni casi, possono mostrare stime inesatte sullo dello stato della batteria. I sintomi di questo bug includono:

La batteria dura meno del previsto. Improvviso scaricamento imprevisto della batteria. Riduzione delle prestazioni massime.

In realtà, come spiegato nel nuovo documento di supporto pubblicato sul sito Apple, questo rilevamento è impreciso, e non riflette il reale stato di salute della batteria di iPhone. Per questa ragione, iOS 14.5 introdurrà una routine software per ricalibrare la capacità massima della batteria e delle prestazioni massime su iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.

“La capacità massima della batteria”, spiega Apple, “viene determinata utilizzando una serie di algoritmi e misure acquisite durante l’uso. Nel corso del tempo, è possibile che questi algoritmi debbano essere aggiornati per fornire una stima più accurata della capacità massima della batteria.”

Il processo avverrà in modo automatico e trasparente per l’utente, che non deve fare nulla. Dopo l’aggiornamento, semplicemente, in Impostazioni → Batteria → Stato batteria comparirà un avviso che recita:

Il sistema di rilevamento dello stato della batteria sta ricalibrando la capacità massima e le prestazioni massime. La procedura potrebbe richiedere alcune settimane. Altre info…

Questo messaggio indica che il sistema di rilevamento dello stato della batteria sull’iPhone sta facendo il suo lavoro di ricalibrazione; al termine (che avviene dopo qualche ciclo di carica e scarica del dispositivo), il messaggio di ricalibrazione verrà rimosso e la percentuale di capacità massima verrà aggiornata da sé.

Sostituzione Gratuita Batteria

Se prima dell’aggiornamento ad iOS 15.4, iPhone mostrava un avviso di degrado delle prestazioni della batteria, allora ci vorrà parecchio più tempo per la ricalibrazione. In pratica, Apple dovrà sincerarsi che si tratti di un bug e non di un difetto nella chimica della batteria; in tal caso, in Impostazioni → Batteria → Stato batteria leggerete questo:

Il sistema di rilevamento dello stato della batteria sta ricalibrando la capacità massima e le prestazioni massime. La procedura potrebbe richiedere alcune settimane. Al momento non è possibile fornire suggerimenti per l’assistenza. Altre info…

Durante questa procedura, l’iPhone non potrà fornire suggerimenti per l’assistenza della batteria; dovrete attendere che finisca, ed è normale che ci metta molto tempo.

Se, al termine della procedura, leggete che “la ricalibrazione del sistema di rilevamento dello stato della batteria non è stata completata correttamente” allora vuol dire che c’è qualcosa che non va nella batteria. Nulla che possa compromettere la sicurezza dell’utente, in ogni caso. Ma se notate drastici cali prestazionali o spegnimenti improvvisi, dovrete sostituire la batteria: l’operazione per voi è gratuita.

Qui trovate info per prenotare un appuntamento in Apple Store; qui invece potete approfondire l’argomento direttamente sul sito Apple.