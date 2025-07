Apple torna a crescere in Cina dopo due anni di difficoltà

La ripresa di Apple nel mercato cinese rappresenta un segnale di svolta significativo per l’azienda di Cupertino, che ha affrontato due anni di sfide in un contesto commerciale complesso. Secondo i dati forniti da Counterpoint Research, le vendite di iPhone in Cina hanno registrato un incremento dell’8% nel trimestre conclusosi a giugno 2025, segnando una chiara inversione di tendenza rispetto al calo continuo iniziato nel 2022.

Le tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Cina, unite alle politiche di supporto ai produttori locali da parte del governo cinese, avevano duramente colpito le performance di Apple. La situazione aveva raggiunto il suo apice negativo nel primo trimestre del 2025, quando Apple risultava l’unico grande marchio di smartphone a subire una contrazione nelle spedizioni. Tuttavia, una serie di mosse strategiche ha permesso all’azienda di invertire la rotta.

Da aprile 2025, Apple ha iniziato a partecipare al programma di sussidi governativi cinesi, un passo che si è rivelato cruciale per il rilancio. A ciò si è aggiunta una politica di riduzione dei prezzi degli iPhone a maggio, una mossa che ha coinciso perfettamente con il festival 618, uno degli eventi commerciali più importanti in Cina. Questa strategia, secondo Ethan Qi, direttore associato di Counterpoint Research, ha rappresentato una svolta: “La tempistica è stata perfetta per massimizzare i risultati durante il festival 618”.

Il festival, noto per attirare milioni di consumatori con promozioni e sconti, ha fornito ad Apple una piattaforma ideale per capitalizzare la sua nuova strategia di prezzo. La combinazione di incentivi governativi e prezzi più competitivi ha migliorato la percezione del brand, rendendo gli iPhone più accessibili a una fascia più ampia di consumatori cinesi.

Il mercato cinese, cruciale per i ricavi globali di Apple, è ora al centro delle strategie aziendali. Con la pubblicazione dei risultati finanziari del terzo trimestre fiscale prevista per il 31 luglio 2025, sarà possibile valutare con maggiore precisione l’impatto delle iniziative adottate. Tuttavia, permangono interrogativi sulla sostenibilità di questa ripresa nel lungo termine, data la persistente competitività dei marchi cinesi e le incertezze geopolitiche.