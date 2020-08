Apple One includerà un abbonamento fitness

Giacomo Martiradonna,

Sappiamo che Apple sta lavorando ad un abbonamento unico chiamato Apple One che permette di avere, a un costo molto vantaggioso, tutti i principali contenuti di Cupertino: musica, notizie e tv; ora però si scopre che sarà incluso anche un servizio fitness.

Che all’interno di iOS 14 ci fosse un’applicazione di fitness è cosa nota: lo rivelano i riferimenti trovati nel codice della Beta; si sa addirittura che sarà un’app a sé stante, diversa da Salute, e che si chiamerà Fit o Fitness.

Grazie alle indiscrezioni di Bloomberg, tuttavia, è possibile farsi un’idea più precisa di cosa ci aspetta. In pratica parliamo di lezioni virtuali di ciclismo, corsa, ballo, canottaggio, stretching, danza, yoga e altro che guideranno gli utenti in modo simili agli allenamenti online proposti da Nike e Peloton. Il tutto comodamente disponibile su su iPhone, iPad e Apple TV, con la possibilità di seguire i progressi fatti anche su Apple Watch.

Il nuovo servizio in abbonamento Apple One dovrebbe vedere le luci della ribalta con il lancio di iOS 14, previsto per ottobre di quest’anno. Il costo nel nostro paese dovrebbe aggirarsi sui 20€ al mese o poco più.