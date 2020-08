Apple One: L’abbonamento unico per TV+, News+ e Apple Music

Giacomo Martiradonna,

Aggiornamento del 13 agosto 2020

Un abbonamento per ghermirli tutti. Questa è l’idea che hanno a Cupertino, nella speranza di semplificare la vita agli utenti e rendere le cose un po’ più immediate. Resteranno le opzioni singole, per chi magari vuole un servizio e non l’altro, ma la volontà è di creare un unico abbonamentone che contempli Apple TV+, News+ e Apple Music assieme. E avverrà molto presto: all’interno di iOS 13.5.5 Beta c’erano già le prove.

La mela sta spingendo coi produttori di contenuti per convincerli ad autorizzare l’unione dei servizi. Il prezzo mensile del bouquet dovrebbe tra l’altro risultare più conveniente della somma dei singoli abbonamenti, il che a sua volta dovrebbe aumentarne l’attrattiva. Si chiamerà Apple One.

Il problema infatti è che, allo stato attuale, News+, il servizio di notizie, giornali e magazine in abbonamento di Apple, sia rimasto sostanzialmente fermo: a dire della CNBC, il numero degli abbonati non sarebbe “materialmente cresciuto dai primi due giorni del lancio.” Un gigantesco flop.

Lancio Imminente?

Diversi file all’interno dell’ultima Beta di iOS 13.5.5 fanno infatti riferimento a misteriosi “bundle offer” e “bundle subscription” che prima di oggi non si erano mai visti; tutto quindi lascia pensare che i tempi siano maturi, e un lancio nel 2020 molto probabile.

Nel nostro paese, Apple Music costa 9,99€ al mese, mentre Apple TV+ viene 4,99€; Apple News+ non è ancora disponibile ma, negli USA, costa esattamente come la musica. È possibile dunque che si riesce a portare a casa il pacchetto completo con meno di 20€ al mese o poco più.