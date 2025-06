Apple negozia con l'UE per evitare nuove sanzioni sul Digital Markets Act

Il colosso tecnologico Apple si trova a fronteggiare una sfida cruciale con la UE, a causa delle stringenti normative imposte dal Digital Markets Act (DMA). Con una scadenza fissata al 26 giugno, l’azienda di Cupertino rischia di incorrere in ulteriori sanzioni, che potrebbero aggiungersi alla multa di 500 milioni di euro già inflitta ad aprile, se non dimostrerà piena conformità normativa.

Al centro della disputa vi sono le politiche dell’App Store, in particolare le controverse regole anti-steering. Attualmente, Apple consente agli sviluppatori di includere un unico link esterno verso i propri siti, ma applica una commissione del 27% su tutte le transazioni effettuate tramite tali canali. Questa politica ha suscitato critiche significative da parte delle autorità europee, che la considerano un ostacolo alla concorrenza.

Secondo fonti riportate dal Financial Times, Apple starebbe valutando di allentare le restrizioni nell’Unione Europea, seguendo l’esempio degli Stati Uniti, dove l’azienda ha già modificato le sue politiche in seguito alla battaglia legale con Epic Games. Se attuate, queste modifiche permetterebbero agli sviluppatori di indirizzare gli utenti verso metodi di pagamento esterni senza le attuali limitazioni.

Oltre alle regole anti-steering, è sotto esame anche il Core Technology Fee, una tariffa di 50 centesimi per ogni installazione annuale che grava sui developer europei. Le trattative in corso tra Apple e la Commissione Europea potrebbero portare a una revisione di questa tariffa, al fine di evitare ulteriori penalità. Un rappresentante della Commissione ha confermato l’esistenza di negoziati attivi, sottolineando però che l’ente regolatore dispone di ampi poteri per intervenire in caso di mancato rispetto delle norme.

Questa vicenda si inserisce in un contesto più ampio di crescente attrito tra i giganti tecnologici e le autorità di regolamentazione globali. L’Unione Europea, con il Digital Markets Act, punta a rafforzare la concorrenza e a proteggere i consumatori, imponendo regole che potrebbero ridefinire l’intero panorama tecnologico. Per Apple e altre aziende del settore, ciò significa dover rivedere i propri modelli di business per adeguarsi a normative sempre più rigorose.

Le implicazioni di questa disputa sono significative non solo per Apple, ma per l’intero ecosistema tecnologico. Da un lato, l’UE mira a stabilire un equilibrio di potere più equo tra le piattaforme digitali e gli sviluppatori; dall’altro, le aziende devono affrontare costi di adeguamento e potenziali perdite di entrate. La scadenza del 26 giugno rappresenta un momento cruciale, che potrebbe segnare un precedente importante per future regolamentazioni nel settore.

Con la pressione delle autorità europee, Apple si trova a un bivio: scegliere tra il mantenimento delle sue attuali politiche, rischiando ulteriori sanzioni, o adattarsi alle richieste normative, aprendo potenzialmente la strada a un nuovo modello di gestione dell’App Store. Il risultato di questa vicenda potrebbe avere ripercussioni di vasta portata, influenzando non solo il modo in cui le piattaforme tecnologiche operano nell’UE, ma anche il loro approccio ai mercati globali.