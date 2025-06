Epic Games critica le modifiche di Apple all'App Store in UE

Apple ha recentemente annunciato una serie di modifiche alle regole dell’App Store nell’Unione Europea, un’azione che ha suscitato un acceso dibattito nel settore tecnologico. Le modifiche sono state introdotte per allinearsi al Digital Markets Act (DMA), la normativa europea che mira a promuovere una maggiore competizione nel mercato digitale. Tuttavia, la risposta da parte di alcuni attori del settore, come Epic Games, non si è fatta attendere, con accuse di comportamenti scorretti da parte della casa di Cupertino.

Secondo le dichiarazioni ufficiali di Apple, le nuove linee guida prevedono l’istituzione di una “Core Technology Commission”, regole più flessibili per la promozione di offerte esterne e una revisione delle commissioni per gli sviluppatori. Tuttavia, queste iniziative sono state bollate come “compliance maliziosa” da Tim Sweeney, CEO di Epic Games. In un post su X (precedentemente Twitter), Sweeney ha accusato Apple di sabotare la competizione leale, sia in Europa che negli Stati Uniti, ridicolizzando lo spirito del DMA.

Il conflitto tra Epic Games e Apple non è una novità. Negli Stati Uniti, un recente provvedimento giudiziario ha vietato ad Apple di trattenere percentuali sugli acquisti effettuati al di fuori del proprio ecosistema. Cupertino ha risposto con un appello, contestando quella che considera una riscrittura ingiusta delle regole precedenti. Questo episodio si inserisce in una disputa più ampia che riflette le tensioni crescenti tra i colossi tecnologici e le autorità regolatorie globali.

Analisti del settore sottolineano che l’approccio di Apple potrebbe essere un tentativo strategico di trovare un equilibrio: soddisfare le richieste normative europee mantenendo, al contempo, il controllo sul proprio ecosistema digitale. Tuttavia, la reazione di Epic Games mette in discussione la reale volontà di Apple di rispettare non solo la lettera, ma anche lo spirito del DMA. Le accuse di “compliance maliziosa” sollevano interrogativi sulla trasparenza e l’equità delle modifiche proposte.

La questione assume particolare rilevanza considerando l’importanza dell’App Store come piattaforma per milioni di sviluppatori e consumatori. Per Epic Games, l’apertura del mercato digitale è una battaglia cruciale per garantire opportunità eque per tutti gli attori coinvolti. Secondo Sweeney, le modifiche annunciate da Apple sembrano più un’operazione di facciata che un reale impegno verso una maggiore competizione.

Sullo sfondo di questa vicenda, l’Unione Europea osserva attentamente. Il DMA rappresenta una delle normative più ambiziose per regolamentare i giganti tecnologici, con l’obiettivo di creare un mercato digitale più aperto e competitivo. Se le modifiche di Apple non dovessero soddisfare le aspettative dei regolatori, potrebbero essere richiesti interventi più incisivi.