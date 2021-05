Apple Music: arriva il suono a 360° con Dolby Atmos

Apple ha lanciato il nuovo Apple Music con suono a 360° con Dolby Atmos. Ecco prezzi e caratteristiche dell’abbonamento.

Con un giorno di anticipo su quanto anticipato dai rumors, Apple ha lanciato un nuovo servizio per Apple Music che permette di ascoltare i brani con audio spaziale a 360° grazie a Dolby Atmos. I prezzi degli abbonamenti restano invariati.

“Scegli fra oltre 75 milioni di brani in formato audio lossless. E senza costi in più” si legge sul sito Apple. “Senti il suono Dolby Atmos tutto intorno a te, scarica i tuoi brani preferiti. E ascoltali anche offline. Scopri playlist e radio in diretta esclusive, ascolta tutta la tua musica su tutti i tuoi dispositivi.”

Non tutti i contenuti, tuttavia, sono disponibili in Dolby Atmos. Da principio infatti il formato audio lossless sarà disponibile solo per 20 milioni di titoli; entro la fine dell’anno comunque la feature sarò estesa all’intero catalogo di 75 milioni di brani. E ovviamente, per accedere alle funzioni Dolby Atmos sono necessari dispositivi e impianti compatibili.

I prezzi, come detto, sono i soliti: Studenti 4,99€ al mese, Individuale a 9,99€ al mese e Famiglia 14,99€ al mese. Ma cosa significa esattamente suono Dolby Atmos lossless?

Dolby Atmos lossless: Cos’è e come funziona

“La compressione audio lossless è un tipo di compressione su base matematica che riduce le dimensioni del file originale preserva tutti i dati del file originale. Il che significa che ascolterete i brani nella qualità master originale: è il file audio uscito dallo studio di registrazione dell’artista; la contropartita è che questo tipo di streaming musicale richiede molta più larghezza di banda e spazio d’archiviazione rispetto ad AAC.

Lo standard lossless di Apple Music parte dalla qualità CD, che è di 16 bit a 44.1 kHz, e si spinge fino a 24 bit a 48 kHz; sarà comunque disponibile anche Hi-Res Lossless fino a 24 bit a 192 kHz.

Dolby Atmos è un formato audio che permette di mixare il suono in modo che gli strumenti sembrino disposti intorno a chi ascolta. Per poter accedere a questa meraviglia, tuttavia, servono l’ultima versione dell’app Apple Music su iPhone, iPad, Mac e Apple TV e dei diffusori/cuffie/auricolari compatibili, oltreché iOS 14.6, iPadOS 14.6, macOS 11.4 e tvOS 14.6 o versioni successive. Gli auricolari Apple e Beats compatibili sono:

AirPods

AirPods Pro

AirPods Max

BeatsX

Beats Solo3 Wireless

Beats Studio3

Powerbeats3 Wireless

Beats Flex

Powerbeats Pro

Beats Solo Pro

I brani disponibili in Dolby Atmos vengono riprodotti automaticamente in questo formato. Nel caso di prodotti di altra marca, è sufficiente aprire Impostazioni → Musica → Audio e impostare Dolby Atmos su “Sempre attivo”. In alternativa, Dolby Atmos è automaticamente disponibile anche con gli speaker integrati degli ultimi modelli di iPhone, iPad e MacBook Pro o collegando una Apple TV 4K a un televisore o sintoamplificatore AV compatibile.

Per tutta risposta, anche Amazon ha aggiornato i propri piani di streaming musicale e ora Amazon Music offre qualità HiFi gratis.

