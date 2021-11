Black Friday in Anticipo 2021: AirPods Max in sconto su Amazon

AirPods Max ad un prezzo incredibilmente allettante, per il Black Friday 2021. Oltre 144€ di sconto sul prezzo di listino.

Le AirPods Max sono disponibili da tempo anche su Amazon. E con scontistiche anche molto importanti, rispetto al prezzo di listino.

Audio Top AirPods Max (Argento) Driver dinamico progettato da Apple per un suono ad alta fedeltà, Cancellazione attiva del rumore per bloccare, Modalità Trasparenza. Compra su Amazon

AirPods Max sono le cuffie over-ear con audio alta fedeltà di Apple; si tratta di un prodotto di nicchia, destinato agli utenti audiofili molto esigenti e alto-spendenti.

Ogni componente di AirPods Max, dalla scocca superiore ai cuscinetti, fino al meccanismo di aggancio è stata progettata per offrire prestazioni acustiche importanti. In particolare, molta attenzione è stata dedicata ai cuscinetti auricolari, fissati all’archetto tramite un meccanismo ad hoc che bilancia e distribuisce la pressione delle cuffie, il che a sua volta consente di inclinare e ruotare in modo indipendente ognuno dei cuscinetti. Alcune delle AirPods Max sono ereditate da AirPods Pro

Cancellazione attiva del rumore: Lo stesso suono avvolgente di AirPods Pro grazie alla cancellazione attiva del rumore che permette di concentrarsi su ciò che si ascolta. “Ogni cuscinetto auricolare è dotato di tre microfoni rivolti verso l’esterno per rilevare i rumori ambientali, mentre un microfono all’interno del cuscinetto monitora il suono che arriva all’orecchio dell’utente. Grazie all’audio computazionale, la cancellazione del rumore si adatta costantemente all’indossabilità e ai movimenti in tempo reale” spiega Apple.

Benché AirPods Max siano vendute con cuscinetti abbinati per colore, è tecnicamente possibile combinare tra loro diversi colori e creare composizioni cromatiche uniche; ad un prezzo che tuttavia farà storcere il naso a più di qualcuno, visto che ogni cuscinetto di ricambio costa la bellezza di 79€.

Black Friday 2021 AirPods Max in Sconto

I due modelli con lo sconto più aggressivo sono AirPods Max in Grigio Siderale e quelle in Argento, a meno di 485€ che corrisponde a un sontuoso sconto di 144€ sul prezzo di listino.

Nel caso in cui le cuffie dovessero risultare come “attualmente non disponibili”, non vi preoccupate perché i flussi Amazon sono velocissimi, ed è plausibile che nel giro di poche ore torneranno in stock; chi le acquista ora, in altre parole, becca lo sconto e ha diritto di prelazione sugli altri acquirenti. E comunque, potete sempre annullare l’ordine se cambiate idea.

Lo sconto viene applicato automaticamente al momento del check-out.