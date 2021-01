AirPods Max, tutto quello che si può fare con la Corona Digitale

Giacomo Martiradonna,

AirPods Max sono l’ultimo, costoso dispositivo creato da Apple a integrare la Corona Digitale come su Apple Watch. Grazie ad essa è possibile controllare rapidamente il volume e la riproduzione musicale, chiedere l’aiuto di Siri e gestire le chiamate in arrivo. Ecco tutto quel che può fare per voi la Corona Digitale su AirPods Max.

Gestione Volume

È molto naturale: si gira in un verso per aumentare il volume, e nell’altro per diminuirlo; e torna utile perché consente di regolare questa impostazione base senza dover mettere mano ad iPhone o Apple Watch. Di default, la rotazione in senso orario aumenta il volume, ma è possibile cambiare queste impostazioni facendo così:

Su iPhone, aprite Impostazioni (assicurandovi che AirPods Max siano connesse e configurate sul dispositivo) Toccate Bluetooth Toccate la piccola i vicino alla voce AirPods Max Toccate Corona Digitale Scegliete una delle opzioni per cambiare la direzione della rotazione per modificare il volume

Gestione Riproduzione

Esattamente come il pulsante sugli auricolari In-Ear di Apple, e come i tocchi sullo stelo di AirPods ed AirPods Pro, si può utilizzare la Corona Digitale anche per mettere in Play/Pause, saltare al brano successivo, o a quello precedente:

Un clic: Play/Pausa

Play/Pausa Doppio clic: Brano successivo

Brano successivo Tre Clic: Brano precedente

Gestione Chiamate

Quando arriva una chiamata mentre indossate AirPods Max, non è necessario sfoderare l’iPhone per rispondere. Basta letteralmente un tocco:

Un clic: Chiamata accettata

Chiamata accettata Doppio clic: Chiamata rifiutata

E se arriva una nuova chiamata mentre siete ancora alle prese con la prima, basta premere una volta la Corona Digitale per rispondere, mettendo in attesa la prima chiamata. Una ulteriore pressione della Corona Digitale, invece, chiude la seconda chiamata e riprende la prima. Per rifiutare una seconda chiamata durante una conversazione, premete e tenete premuta la Corona Digitale.

Un doppio clic durante una conversazione, infine, inoltra l’audio da AirPods Max ad iPhone.

Attivare Siri

AirPods Max supportano ovviamente la funzionalità “Hey Siri” ma se per qualche ragione non dovesse funzionare come previsto, niente paura. Basta una pressione prolungata della Corona Digitale per ottenere immediatamente l’attenzione dell’assistente virtuale.

