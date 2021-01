Netflix testa l’Audio Spaziale di AirPods Pro e AirPods Max

Giacomo Martiradonna,

Stando ad una indiscrezione proveniente dalla Francia, Netflix sta testando il supporto all’Audio Spaziale di Apple nelle proprie applicazioni di streaming video.

La notizia è povera di dettagli, e va presa con le pinze. Ad ogni modo, pare che una fonte proveniente da Netflix USA abbia confermato l’interesse della società verso le feature di Audio Spaziale integrata negli auricolari e nelle cuffie di punta di Cupertino:

“Netflix continua ad espandere il suo catalogo ma anche le sue funzionalità. Dopo aver aggiunto la modalità offline o addirittura Dolby Atmos, l’azienda sta preparando l’arrivo di Spatial Audio per i clienti Apple. Questa novità è disponibile per i possessori di AirPods Pro e AirPods Max dall’aggiornamento 3A283 di settembre 2020. Ma finora, solo alcuni contenuti Disney + o Apple TV + hanno permesso di assaporare le gioie di questa tecnologia audio.”

Se tutto va come previsto, la novità dovrebbe essere introdotta in primavera su un “piccolo catalogo” di film e serie tv, per poi espanderla a un numero crescente di contenuti.

Audio Spaziale

Con questo termine si intende una funzionalità integrata in AirPods Pro e AirPods Max in grado di simulare l’audio Surround attraverso la manipolazione della forma d’onda. Grazie all’impiego dei dati provenienti dall’accelerometro e dal giroscopio degli auricolari e di iPhone, infatti, iOS può tracciare con estrema precisione la posizione della testa dell’utente nello spazio, e può dunque rimappare l’audio per dare l’impressione che provenga da un determinato punto piuttosto che un altro. Anche se la testa si muove.

Ovviamente, sempreché debutti sul serio, la novità riguarderà le produzioni Netflix riprodotte su dispositivi compatibili, dunque per il momento iPhone 7, iPad Air 3, iPad 6, iPad Mini 5 o iPad Pro aggiornati a iOS 14 e iPadOS 14.

Acquista su Amazon

Visto che le AirPods Max sono state lanciate da poco, è inevitabile che anche online il prezzo di vendita resti identico a quello di listino di 629€, almeno per ora. Ma è possibile però che, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, il prezzo di alcuni modelli (di solito quelli meno gettonati) cali in base all’algoritmo di Amazon. Dunque, il consiglio che vi diamo è di monitorare l’andamento e approfittare del calo senza esitazione, quando e se si presenterà.