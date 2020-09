AirPods Pro: l’update attiva l’Audio Spaziale

Giacomo Martiradonna,

In queste ore, Apple ha reso disponibile un nuovo aggiornamento firmware per AirPods ed AirPods Pro; e su queste ultime, l’update porta in dote l’attesissimo Audio Spaziale e lo Switch Automatico. Ecco di cosa si tratta.

Dopo l’installazione del nuovo firmware, sul Centro di Controllo degli iPhone aggiornati ad iOS 14 compare una nuova opzione chiamata Audio Spaziale che permette di creare l’illusione del Dolby Surround, e qualche altro effetto speciale.

In pratica, manipolando la forma d’onda in modo opportuno, Apple riesce a creare l’illusione che il suono provenga da una direzione piuttosto che dall’altra. Si può quindi, ad esempio, far sì che il suono sembri fluire da un iPad localizzato in un punto specifico della stanza, oppure ricreare un suono immersivo simile al Dolby Surround.

Il trucco funziona analizzando i dati del giroscopio e degli accelerometri di AirPods per comprendere i movimenti della testa nello spazio, e adattare in tempo reale la forma d’onda per rimappare dinamicamente il campo di suono in modo da restituire l’impressione che sia fisso rispetto alla testa. È un economico barbatrucco high-tech che evita la costruzione di una sala cinema, e che -dalle prime testimonianze- sembra funzionare anche piuttosto bene.

Infine, l’update abilita anche lo Switch Automatico che permette passare la connessione di AirPods da un dispositivo all’altro in modo del tutto automatico e trasparente; gli unici requisiti sono l’uso del medesimo account iCloud e l’installazione di iOS 14.

Per verificare la versione di firmware dei vostri AirPods e forzare un aggiornamento, seguite questo tutorial. L’ultima versione è la 3A283; se avete il firmware 2D15 o 2D27, siete ancora alla vecchia build.

