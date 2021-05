AirPods 3 e Apple Music HiFi: arrivo entro poche settimane

Giacomo Martiradonna,

Li attendevamo all’Ultimo Evento Apple, e invece non se ne è fatto più nulla. Alcune indiscrezioni sembravano insinuare che gli AirPods di terza generazione fossero slittati alla fine dell’anno. E invece ecco la bella sorpresa: sembra che stiano per arrivare entro la fine di maggio, assieme ad un’altra sorpresa inaspettata: Apple Music HiFi.

Fonti dell’industria della musica confermano che a Cupertino stanno preparando il lancio di interessanti novità. Parliamo della nuova generazioni di auricolari con la mela, e di una nuovo abbonamento musicale ad alta fedeltà da aggiungere all’offerta di servizi di streaming.

AirPods 3

Il nuovo modello presenta un design più moderno e slanciato, con steli più corti e una custodia di ricarica più schiacciata. In effetti, somiglieranno moltissimo ad AirPods Pro ma, a differenze di queste, non avranno feature avanzate come la Cancellazione Attiva del Rumore o la Modalità Trasparenza. Tuttavia, Apple sta lavorando ad un nuovo chip wireless che dovrebbe garantire una portata più ampia della connessione wireless, e a miglioramenti significativi nella durata della batteria.

Per distinguerli maggiormente dal modello più costoso, però, Apple modificherà anche il design degli AirPods Pro di prossima generazione, che si fa molto più compatto tondeggiante.

Apple Music HiFi

Stando alle voci di corridoio, il piano HiFi di Apple Music costerà 9,99€ al mese come quello Individuale. Qui di seguito le caratteristiche del servizio:

Oltre 70 milioni di brani, più tutta la tua libreria iTunes

Ascolto online e offline

Brani e video musicali senza pubblicità

Fino a 100.000 brani da scaricare nella libreria

Accesso da tutti i dispositivi

Show originali, concerti ed esclusive

Radio live e programmi on demand, condotti da musicisti

Qualità HiFi non compressa

Il nuovo piano servirà a fare la guerra a Spotify, che invece ha annunciato questa funzionalità più in là nel corso dell’anno.

Il lancio di Apple Music HiFi e di AirPods 3 è previsto “nelle prossime settimane” e probabilmente (azzardiamo noi) prima della conferenza WWDC 2021 dedicata agli sviluppatori. Perché di solito, in quest’ultima, vengono presentate solo novità software. Vedremo chi la spunta; in ogni caso, oramai il lancio è prossimo.

