AirPods 3 nel 2021, AirPods Pro 2 con fitness tracker nel 2022

Con una tripla piroetta carpiata, gli analisti cambiano idea: la produzione di massa di AirPods 3 inizia a fine anno.

Li attendevamo all’Evento Apple di fine mese, e invece gli AirPods di terza generazione sono slittati alla fine dell’anno. In compenso, ora conosciamo qualcuna delle funzionalità dei nuovi AirPods Pro 3, che però non arriveranno prima del 2022. Ecco tutte le indiscrezioni publicate da Bloomberg.

Leggi anche: AirPods 3, foto, feature e prezzo di lancio

AirPods 3 quest’Anno

Dopo averci illusi, di recente Ming-Chi Kuo ha rilasciato una nota agli investitori che somiglia al canonico fulmine a ciel sereno. La produzione di massa dei nuovi auricolari Apple, spiega, non inizierà prima del terzo trimestre dell’anno; tradotto in soldoni, questo significa che:

La produzione di massa comincerà nelle prossime settimane. Gli AirPods 3 saranno disponibili in negozio solo in autunno.

Era stato Kuo stesso a vaticinare un lancio a marzo, e molte altre indiscrezioni confermavano parallelamente questo scenario; poi, come niente fosse, ha cambia idea. Il che, ve lo diciamo subito, non è una buona notizia perché di solito le sue previsioni sono corrette.

Stando agli ultimi aggiornamenti, dunque, dal primo al terzo trimestre fiscale 2021 Apple prevede un declino delle vendite di AirPods di circa il 25% su base annuale, per un totale di 55 milioni di unità consegnate; se però la domanda di AirPods 3 tra ottobre e dicembre dovesse superare le aspettative, ciò comporterebbe praticamente un andamento piatto delle vendite. In totale, tra AirPods 2, AirPods Pro e AirPods Max, le consegne per il 2021 calano dai 90 milioni dell’anno scorso ai 78 milioni di unità prevista per il 2021.

Ciò, spiega l’analista, dipende da un insieme di concause tra cui: una concorrenza sempre più agguerrita e una certa perdita di market share, senza contare che oramai si trovano sul mercato buoni auricolari true-wireless a prezzi nettamente più bassi.

Sulla stessa lunghezza d’onda c’è ora anche L0vetodream, il noto canarino cui si devono alcune delle anticipazioni Apple più succose degli ultimi anni. In un messaggio piuttosto criptico ha scritto infatti che “non ci sono AirPods” nei suoi “sogni”; dopodiché ha pubblicato un altro messaggio in cui si legge: “AirPods 2 non moriranno.”

E ora, anche Bloomberg conferma: Apple sta effettivamente preparando il lancio di AirPods 3, e dovrebbero arrivare in autunno, con un design che ricorda AirPods Pro ma senza feature avanzate (tipo Audio a 360º, Modalità Trasparenza o Cancellazione del Rumore di Fondo).

AirPods 3

La seconda generazione di AirPods Pro invece arriverà nel 2022, e sarà caratterizzata da un design più compatto (forse privo di stelo). Sappiamo inoltre, e le fonti sono affidabili, che includeranno funzionalità per gli allenamenti:

Gli AirPods Pro in arrivo l’anno prossimo rappresenteranno il primo salto generazionale del prodotto da ottobre 2019 e includeranno sensori aggiornati di movimento specifici per il fitness tracking.

La conferma indiretta che Apple voglia eliminare lo stelo dai suoi auricolari di fascia alta è giunta da una foto delle nuove Beats Studio Buds indossate da LeBron James e che dovrebbero essere lanciate il mese prossimo. Insomma, l’iconico design di Cupertino sta per essere abbandonato in favore di un a forma super compatta.

Addio AirPods 2 e AirPods Max?

Il problema per Apple esiste ed è concreto: decidere cosa fare della precedente generazione. Al momento infatti Kuo non sa dire se a Cupertino intendano sopprimere AirPods 2 dopo l’introduzione di AirPods 3, oppure se li venderanno ad un prezzo inferiore. La presenza di entrambi i modelli a catalogo rischia di cannibalizzare le vendite di AirPods 3, ma d’altro canto senza un entry-level low cost può portare ad una emorragie di vendite.

Se AirPods 2 verrà rimosso dal catalogo dopo la produzione di massa di AirPods 3, stimiamo che AirPods 3, AirPods 2, AirPods Max costituiranno rispettivamente il 40%, il 28%, il 31% e l’1% di tutte le consegne nel 2021. Se AirPods 2 continueranno ad essere prodotte dopo AirPods 3, stimiamo per AirPods 3, AirPods Pro‌, ‌AirPods‌ 2 e ‌AirPods Max‌ rispettivamente il 32%, 28%, 39% e l’1% delle consegne totali nel 2021.

Il dilemma insomma è grosso e la risposta che l’analista non sa dare la fornisce invece L0vetodream, secondo cui AirPods 2 continueranno ad essere vendute, ma ad un prezzo inferiore. E vista l’affidabilità estrema della fonte, tenderemmo a ritenere plausibile questo scenario.

Infine, pare che non ci sarà una nuova generazione di AirPods Max; in compenso Apple sta pensando di introdurre nuove opzioni di colore per i modelli esistenti.

Acquista su Amazon

Le offerte di oggi su Amazon:

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo a 129€

Apple AirPods Pro a 209,99€

Apple AirPods con custodia di ricarica wireless (seconda generazione) a 185€