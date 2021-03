WWDC 2021 online: si terrà dal 7 all’11 giugno

Giacomo Martiradonna,

È ufficiale: la consueta consulenza degli sviluppatori Apple si terrà dal 7 all’11 giugno e, come previsto, sarà completamente online e a costo zero per tutti. In più, sono previste gare di bravura per gli studenti di Swift.

Visto come siamo ancora messi per la crisi sanitaria, non sorprende che anche quest’anno la consueta conferenza degli sviluppatori Apple si terrà completamente online. E non sorprenderebbe se, in una forma o l’altra, l’evento continuasse a esistere nella forma online anche a pandemia risolta.

Non hanno neppure finito di costruirlo che lo Steve Jobs Theater presso Apple Park rischia di restare vuoto e inutilizzato per la maggior parte della sua esistenza. Anche quando le cose torneranno più o meno alla normalità.

Benché completamente online, infatti, il WWDC 2020 è stato un enorme successo; laboratori online, sessioni online con gli sviluppatori e classi digitali. Il tutto per un accesso completamente gratuito e -per la prima volta- davvero democratico alle risorse messe a disposizione da Cupertino. Sarà l’occasione per dare uno sguardo da vicino a iOS 15 e iPadOS 15, macOS 12, tvOS 15 e watchOS 8, e a tutte le altre novità software.

Il Problema dell’Accesso

Perché prima dell’anno scorso, un biglietto costava la bellezza di 1.599$, e c’era talmente tanta richiesta che Apple ha dovuto creare un sistema di prenotazione basato su lotteria, in seguito agli abusi e ai malumori degli anni passati. A cui si aggiungono i costi per raggiungere fisicamente San Jose, in California, e tutte le altre spese accessorie a proprio carico. Ecco perché, nell’intento di consentire l’accesso ad ampie fasce di popolazione, Apple teneva da parte alcuni di questi biglietti da regalare sotto forma di borsa di studio, coprendo tutte le altre spese.

La pandemia, invece, ha imposto la creazione di un format del tutto digitale che ha concretamente livellato le differenze; ed è andata talmente bene che con ogni probabilità verrà mantenuto anche quando si tornerà agli incontri fisici.

WWDC 2021: le date

Ci aspettavamo un annuncio con le date ufficiali del WWDC 2021 tra marzo e maggio, e così è stato. Con un un comunicato giunto in redazione nelle scorse ore, Apple ha formalizzato il tutto:

Negli schermi vicini a te, unisciti alla comunità mondiale degli sviluppatori per un evento completamente online con annunci, sessioni, laboratori, dove potrai dare uno sguardo alle più recenti piattaforme e tecnologie Apple. Resta informato sulla Swift Student Challenge e resta sintonizzato per nuovi annunci a venire.

L’accesso è gratuito per tutti gli sviluppatori così come il concorso per gli studenti; questi ultimi avranno tempo fino al 18 aprile per inviare le proprie app attraverso il sito della Swift Student Challenge.

WWDC: Piani Futuri

Una cosa è certa: l’evento fisico sarà molto più ridimensionato e si trasformerà in un semplice spettacolo, il Sanremo di Apple per così dire. I corsi, il supporto tecnico e le classi di programmazione resteranno tutte o quasi sul Web. Perché ha semplicemente senso.

La pandemia ha cambiato ogni cosa, e tutti gli eventi più importanti come il San Diego Comic Con, l’Anime Expo, l’ E3 e il NAB sono stati rimandati o riformulati in chiave digitale per venire incontro alle nuove esigenze dell’umanità. Il mondo, come lo conoscevamo, non esiste già più; meglio cominciare ad abituarcisi.