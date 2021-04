HomePod, integrazione con Apple TV e iPad in arrivo

Giacomo Martiradonna,

Nel futuro di HomePod, lo smart speaker con Siri, c’è la probabile integrazione con Apple TV e forse addirittura con iPad, grazie ad un braccio robotico-magnetico che segue l’utente durante conversazioni FaceTime.

Nonostante il flop di HomePod e la decisione di concentrarsi solo sulla più economica versione mini, Apple non ha rinunciato allo sviluppo del proprio smart speaker. Sapevamo che era allo studio una versione con display incorporato; quel che non immaginavamo è che sarebbe stato tanto sofisticato. Ecco a cosa si lavora a Cupertino.

HomePod + iPad

Uno dei futuri modelli di HomePod potrebbe ispirarsi al vecchio iMac G4, quello che affettuosamente chiamavamo “lampadone.” Una base semisferica che fa da sostegno e cassa, cui si aggiunge un braccio motorizzato che segue l’utente in base ai suoi spostamenti. Lo ha rivelato Bloomberg che scrive:

“Tale dispositivo combinerebbe un iPad con uno speaker HomePod e includere anche una fotocamera per la video chat. Apple sta esplorando la connessione di un iPad allo speaker attraverso un braccio robotico che si può muovere per seguire l’utente in una stanza, in modo simile all’ultimo Echo Show di Amazon.”

Il nuovo Echo Show 10 infatti è capace di ruotare lo schermo per seguire l’utente e mantenere il display sempre al centro del suo campo visivo. Ciò permette di spostarsi liberamente durante una videochiamata o mentre si cucina, senza perdere neppure un dettaglio di ciò che si guarda.

L’idea di Apple però è un filo più audace, e ricorda tantissimo lo storico (e divertente) spot con cui fu presentato l’iMac G4, e che potete ammirare qui su. Vogliamo proprio quello, Apple, non ci deludere. Qui di seguito, invece, c’è l’Echo Show 10 di Amazon.







HomePod + Apple TV

L’altra alternativa è un ibrido tra Apple TV e HomePod, una sorta di set-top box che include anche microfoni direzionali e speaker per accettare i comandi vocali dell’utente, e per gestire riproduzione multimediale e domotica.

“La società lavora ad un prodotto che combinerebbe tra loro Apple TV e HomePod e che includerebbe una fotocamera per le videoconferenze attraverso un una TV connessa” spiega Bloomberg. “Tra le altre possibilità del dispositivo ci sarebbero le funzionalità standard di Apple TV per guardare video e giocare, più quelle dello smart speaker per riprodurre musica e usare Siri.”

Tuttavia non è qualcosa che vedrà le luci della ribalta tanto presto; la prossima versione di Apple TV, in arrivo quest’anno, sarà molto meno sofisticata: includerà un processore più potente, tagli più capienti di memoria, un nuovo telecomando con pulsante centrale ma niente integrazione con HomePod.

