Nuovo Apple TV Remote con “Pulsante Centrale” in arrivo

Giacomo Martiradonna,

Quello che vedete qui su è il nuovo Apple TV Remote a cui lavora Cupertino. Nome in codice B519, ora sappiamo che forma e feature avrà, e perché probabilmente non sarà venduto direttamente da Apple.

All’interno dell’ultima Beta di tvOS 14.5, gli smanettoni del Web hanno scovato strani riferimenti ad un “pulsante centrale” dell’Apple Remote che tuttavia non dispone di alcun pulsante centrale. Nello specifico, la menzione è stata individuata nell’app di Setup e inizialmente si pensava che potesse presagire al lancio di un inedito telecomando da abbinare al nuovo modello di Apple TV in arrivo nei prossimi mesi.

In realtà, ora si scopre che non si tratta di una nuova generazione di Apple Remote, quanto piuttosto di un telecomando alternativo che verrà fornito alle compagnie tv via cavo/satellite/Multicanale e forse ai produttori di tv. Servirà a regalare un’esperienza utente adeguata anche a chi ha Apple TV, senza tuttavia possedere un set-top box con la mela.

Un Telecomando Alternativo

Chi usa i telecomandi dei produttori TV sa di cosa parliamo. Un minimalista Apple Remote fa tutto ciò che fanno i telecomandi da 2 etti e mezzo della concorrenza, ma con circa 1.250 pulsanti in meno. Come si spiega questo fenomeno? Tra l’altro, proprio ieri sera -guardando For All Mankind sull’app Apple TV di un LG- ci domandavamo: perché lo stesso telecomando che uso per Amazon Prime e Netflix, su Apple TV risulta infinitamente più semplice e intuitivo da usare? Eppure, TV e telecomando sono gli stessi.

Il problema sta nell’approccio: laddove gli altri infilano duemila pulsanti per ognuna delle funzionalità previste, Apple preferisce progettare un’interfaccia grafica decente che li renda superflui. È la stessa filosofia che ci ha fatto campare felici per decenni con il mouse mono-pulsante, mentre nel mondo Windows pulsanti e rotelle proliferavano. Ma divaghiamo.

Tornando alla questione specifica, l’ipotesi più accreditata è che questo speciale telecomando (che avrà comunque più pulsanti di un Apple Remote standard) sarà venduto direttamente dai produttori di tv e dalle compagnie tv via cavo/satellite/Multicanale, ma non da Apple. Magari in abbinamento all’app Apple TV che oramai si trova praticamente ovunque. Il lancio dovrebbe avvenire nelle prossime settimane ma questo implica anche che, per la nuova Apple TV se ne riparla più in là.

Acquista su Amazon