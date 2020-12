Apple TV 4K, nuova versione con inedito telecomando nel 2021

La prossima versione di Apple TV sarà più potente e focalizzata soprattutto sui videogiochi; includerà un nuovo Siri Remote e arriverà l’anno prossimo.

Le indiscrezioni provengono da una fonte molto affidabile, Mark Gurman di Bloomberg, e fanno il paio coi rumors dello scorso ottobre che però vaticinavano l’arrivo di un’Apple TV con chip A14 entro il 2020. Scenario che evidentemente non si è visto, e che rimanda il tutto al 2021.

Secondo Gurman, la nuova Apple TV introdurrà cosette molto interessanti:

Di sicuro, sembra che stavolta a Cupertino siano intenzionati a sfruttare tutta la potenza offerta dall’A14 e portare giochi di classe console su Apple Arcade.

I rumors degli scorsi mesi affermavano che Apple avrebbe lanciato due versioni di Apple TV, ma solo una sarà dedicata ai videogamer:

Apple Arcade si becca un SACCO di soldi. Ci sono attualmente titoli in lavorazione che intendono emulare il successo di rivali come Breath of the Wild, ed ecco perché si lavora ad una nuova Apple TV A12X e a una Apple TV “tipo A14X”, e a un controller. Alcuni giochi avranno bisogno di un processore A13 e superiore per girare correttamente.