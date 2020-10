Apple TV 2020, in arrivo nuovi modelli con chip A14

Giacomo Martiradonna,

Stando a quel che riporta un noto leaker conosciuto come @choco_bit su Twitter, Apple sta mettendo a punto due nuovi modelli di Apple TV per 2020; uno basato su processore A12 Fusion e l’altro su una variante dell’A14. E questa non è neppure la novità di rilievo.

La parte più interessante infatti consiste nel fatto che gli ingegneri di Cupertino stanno lavorando anche ad un Siri Remote di nuova generazione e, forse, ad un controller di gioco con la mela. Uno dei tweet più illuminanti, tradotto in italiano per comodità, recita:

Apple Arcade si becca un SACCO di soldi. Ci sono attualmente titoli in lavorazione che intendono emulare il successo di rivali come Breath of the Wild, ed ecco perché si lavora ad una nuova Apple TV A12X e a una Apple TV “tipo A14X”, e a un controller. Alcuni giochi avranno bisogno di un processore A13 e superiore per girare correttamente.

Insomma, parliamo di titoli di livello console, solidi e complessi, e non dei soliti giochini dalla grafica più leggera che finora hanno caratterizzato l’offerta Apple Arcade.

Mistero sui tempi di rilascio tuttavia. Già lo scorso maggio i rumors raccontavano di un nuovo modello di Apple TV praticamente pronto per il lancio, ma da allora ancora non si è profilato nulla all’orizzonte. E considerato che ad ottobre le luci della ribalta saranno tutte per iPhone 12, difficile immaginare un lancio prima di novembre.

