Evento iPhone 12: in programma per il 13 ottobre?

Giacomo Martiradonna,

Sappiamo che a ottobre Apple terrà un evento dedicato ad iPhone 12; aspettavamo solo di capire il giorno esatto, e a quanto pare le indiscrezioni di oggi lo rivelano.

Stando alle fonti interne ad un carrier telefonico inglese, MacRumors ha scoperto la data fatidica: martedì 13 ottobre. Sfortunatamente, e come sempre in questi casi, non c’è modo di verificare direttamente la soffiata, ma l’informazione appare plausibile.

Di solito Apple tiene sempre i keynote per le novità hardware di martedì, e in genere preferisce sempre la seconda settimana del mese, quando possibile. Inoltre, questo cronoprogramma le consentirebbe di rendere fisicamente disponibili i pre-ordini dei nuovi modelli di iPhone a partire dal 16 ottobre, con consegna il 23.

La stessa data, in ogni caso, è stata confermata parallelamente e indirettamente anche da Jon Prosser, considerato uno tra i canarini più affidabili del mondo Apple. Dunque, ci sentiremmo di mettere abbastanza le mani sul fuoco sulla cosa, anche se bisogna operare un paio di distinguo d’obbligo.

A quanto se ne sa, i primi modelli ad essere disponibili in quantità adeguate saranno iPhone 12 e iPhone 12 Max; per le versioni Pro, invece, se ne riparlerà probabilmente a novembre. E con tutto il trambusto causato dal Covid-19, non ci sorprenderebbe se le scorte restassero contingentate per un periodo più lungo del solito. Insomma, se davvero siete interessati ai nuovi modelli, preparatevi a una lunga attesa.