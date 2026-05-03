Il design di iPhone a Maranello: ecco la Ferrari Luce, la supercar minimalista. Fedez pronto a scaldare i motori

Dimenticate per un istante il rombo dei motori termici e l’odore della benzina, perché se chiudete gli occhi e sfiorate le linee della nuova Ferrari Luce, potreste giurare di trovarvi di fronte a un prototipo segreto uscito direttamente dai laboratori di Cupertino.

Il motivo è semplice quanto affascinante: il “tocco magico” di Jony Ive ha ufficialmente invaso Maranello. L’ex guru del design Apple, l’uomo che ha dato forma all’iPhone e ha definito l’estetica tecnologica del ventunesimo secolo, ha finalmente mostrato al mondo il frutto della collaborazione tra il suo studio LoveFrom e la casa del Cavallino.

Il risultato è un oggetto talmente “Apple-style” che persino i collezionisti più attenti ai trend social come Fedez sembrano già pronti a staccare l’assegno per quello che si preannuncia come il gadget di lusso definitivo del 2026.

L’erede spirituale della Apple Car ha il marchio del Cavallino

Nonostante la Ferrari abbia ricalibrato i suoi piani industriali, la presentazione della Luce rappresenta un momento cruciale che ha un significato quasi simbolico. Se il Progetto Titan di Apple è stato ufficialmente accantonato nel 2024, questa vettura ne appare a tutti gli effetti come l’erede spirituale, una sorta di Apple Car che ha finalmente trovato la sua strada attraverso l’eccellenza italiana di Maranello.

Mentre gli esterni rimangono protetti fino a maggio, Jony Ive ha aperto le porte di un abitacolo dove la sua filosofia progettuale è visibile in ogni singolo dettaglio. Sparisce la ridondanza dei pulsanti fisici per fare spazio a materiali nobili trattati con la precisione millimetrica di un iPad Pro, mentre una console centrale con cambio in vetro emerge come un elemento di design puro che sembra uscito da un Apple Store di quinta generazione.

Dal minimalismo di Jony Ive al garage di Fedez?

L’esperienza a bordo della Luce si trasforma così in un dialogo visivo che chiunque abbia impugnato un iPhone troverà immediatamente familiare, eliminando le complicazioni inutili per lasciare spazio a un’interfaccia “human-centric“.

Il nome Luce serve proprio a spostare l’attenzione dalla scheda tecnica all’emozione pura, un approccio che ha già scatenato l’entusiasmo dei VIP nostrani. È facile immaginare le future storie Instagram di Fedez, grande cultore di Ferrari, impegnato in un unboxing senza precedenti. Scalderà i motori il famoso rapper?

La Ferrari Luce non è solo una macchina elettrica da 400.000 euro, ma è la risposta concreta alla domanda che ci siamo posti per un decennio. Se siete orfani della Apple Car e cercate un oggetto che unisca il lusso di Maranello al design che ha cambiato il mondo, il giocattolo perfetto è ufficialmente arrivato.

E voi, siete pronti a vedere il logo del Cavallino con gli occhi di chi ha creato l’iPhone, o pensate che il minimalismo di Ive sia troppo estremo per la storia di Maranello?