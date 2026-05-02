"Elimina per tutti". Whatsapp, il trucco per cancellare i messaggi anche dopo settimane

Quante volte vi è capitato di voler eliminare un messaggio inviato molto tempo fa, magari finito nella chat sbagliata o scritto in un momento di rabbia o di fretta?

Per impostazione predefinita, WhatsApp consente di eliminare i messaggi per tutti solo entro un limite di tempo ben preciso, che attualmente si aggira intorno alle 60 ore. Tuttavia, esiste un piccolo trucco per aggirare questo limite e riuscire a cancellare i messaggi anche a distanza di settimane.

Il trucco per cancellare i messaggi dopo settimane

Il metodo consiste nello sfruttare la modifica dell’orario del vostro smartphone per far credere all’applicazione che il messaggio sia stato inviato di recente. Per procedere in totale sicurezza, il primo passo è disconnettersi da internet attivando la modalità aereo del telefono e assicurandosi che sia il Wi-Fi che i dati mobili siano completamente spenti.

Successivamente, è necessario forzare la chiusura di WhatsApp per evitare che rimanga attivo in background. A questo punto, dovrete modificare la data e l’ora del vostro smartphone. Su Android dovrete accedere alle impostazioni di sistema, disattivare l’aggiornamento automatico e impostare l’orario al giorno in cui avete inviato il messaggio. Su iPhone, invece, basterà andare nelle impostazioni generali, disattivare l’opzione automatica e spostare l’orario indietro.

Una volta impostata la data corretta, potrete riaprire WhatsApp, entrare nella chat, tenere premuto sul messaggio che desiderate rimuovere e selezionare l’opzione “Elimina per tutti“. Dopo aver completato l’operazione, vi basterà riattivare la connessione internet e reimpostare l’orario su automatico nelle impostazioni del telefono. Va tenuto a mente che questo trucco potrebbe non funzionare sempre a causa dei severi controlli dei server, e sul telefono del destinatario la rimozione potrebbe avvenire solo se il dispositivo è connesso a internet nel momento esatto in cui compite l’azione.

Se il metodo del cambio orario non dovesse andare a buon fine o se il vostro scopo è semplicemente fare pulizia sul vostro dispositivo, potete ricorrere ad altre alternative valide e prive di limitazioni temporali.

Potete utilizzare la funzione “Elimina per me”, che rimuove il messaggio esclusivamente dal vostro telefono lasciandolo visibile all’altra persona, oppure potete scegliere di svuotare l’intera conversazione cancellando tutti i messaggi ma mantenendo la chat attiva nell’elenco. Infine, c’è l’opzione di eliminare del tutto la chat, rimuovendo l’intera conversazione e i file multimediali dall’elenco principale.