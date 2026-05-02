È finita l’era di ChatGPT? Utenti in fuga verso questa nuova super IA

Il mercato dell’intelligenza artificiale non è più una corsa solitaria. Quello che fino a poco tempo fa sembrava un dominio incontrastato di ChatGPT oggi si sta trasformando in un terreno competitivo, dove nuovi attori guadagnano spazio e gli utenti iniziano a muoversi con maggiore disinvoltura tra le piattaforme.

I numeri più recenti raccontano un cambiamento graduale ma significativo: la crescita rallenta, mentre aumentano le disinstallazioni e si rafforza l’interesse verso soluzioni alternative.

Secondo le rilevazioni di Sensor Tower, aprile segna un passaggio chiave. Le disinstallazioni dell’app sono cresciute del 132% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, un dato che segue un picco ancora più marcato registrato a marzo.

Non si tratta di un crollo improvviso, ma di un segnale che il rapporto tra utenti e piattaforma sta entrando in una fase diversa, meno entusiastica e più selettiva.

Una crescita che non convince più

Il dato più interessante non riguarda tanto la perdita di utenti, quanto il ritmo con cui la base continua a espandersi. A gennaio l’aumento degli utenti attivi mensili era ancora sostenuto, con una crescita a tre cifre.

A distanza di pochi mesi, lo stesso indicatore si è dimezzato, fermandosi a un +78%. Numeri ancora solidi, ma lontani dalla spinta iniziale che aveva caratterizzato l’ascesa del chatbot.

Nel frattempo, la concorrenza accelera. Claude registra un incremento dei download che supera di gran lunga quello di ChatGPT, con una crescita multipla nello stesso arco temporale. Anche Gemini, la proposta di Google, si inserisce in questo scenario con feedback sempre più positivi e una presenza crescente nelle scelte degli utenti.

Il risultato è un mercato che si frammenta. Non esiste più un’unica piattaforma di riferimento, ma un ecosistema in cui le persone sperimentano, confrontano e, sempre più spesso, cambiano.

Il peso delle scelte strategiche

A incidere su questo cambio di passo non sono solo le dinamiche tecnologiche. Le decisioni industriali e politiche giocano un ruolo altrettanto rilevante. L’accordo tra OpenAI e il Pentagono ha rappresentato uno snodo delicato, capace di generare discussione e, in alcuni casi, diffidenza.

La collaborazione punta allo sviluppo di strumenti basati sull’intelligenza artificiale per ambiti come analisi dei dati e sicurezza, ma ha riaperto interrogativi più ampi sull’utilizzo delle tecnologie AI. Il tema non è nuovo, ma torna con forza ogni volta che l’innovazione si avvicina a contesti sensibili.

Una parte degli utenti ha reagito con prudenza, scegliendo di ridurre o interrompere l’utilizzo dell’applicazione.

Un pubblico più consapevole

Il cambiamento più evidente riguarda proprio gli utenti. Dopo una fase iniziale dominata dalla curiosità e dall’effetto novità, oggi emerge un comportamento più maturo. Le persone valutano prestazioni, affidabilità, costi e, sempre di più, implicazioni etiche.

Non si abbandona ChatGPT per un singolo motivo, ma per una combinazione di fattori: aspettative più alte, alternative credibili e una maggiore attenzione a come vengono gestiti dati e modelli. In questo contesto, anche piccoli scostamenti nelle performance o nella percezione pubblica possono influenzare le scelte.

Un mercato che si riequilibra

Nonostante il rallentamento, ChatGPT mantiene ancora una posizione dominante per numero di utenti e diffusione globale. Il punto non è la perdita della leadership, ma la trasformazione del contesto competitivo.

La fase attuale segna il passaggio da un mercato guidato da un solo protagonista a uno scenario più articolato, dove la crescita non è più garantita e ogni piattaforma deve continuamente dimostrare il proprio valore.

È una dinamica tipica delle tecnologie mature, quando l’innovazione smette di essere novità e diventa infrastruttura.

E proprio in questa transizione si gioca la partita più importante: non conquistare utenti una volta sola, ma riuscire a trattenerli in un ambiente in cui le alternative non mancano più.