Lidl lancia il suo Bimby low cost ed è corsa in negozio: il tuttofare che non può mancare in cucina

L’assalto ai carrelli è già iniziato. Non è una novità che quando la catena tedesca decide di rimettere mano al comparto dei piccoli elettrodomestici, il mercato dei robot da cucina subisca uno scossone.

Questa volta al centro dell’attenzione c’è il Monsieur Cuisine Compact, l’ultima iterazione della linea Silvercrest, che si presenta con un biglietto da visita decisamente aggressivo: 199 euro per portarsi a casa un assistente multifunzione.

Il prezzo, pur essendo l’elemento di rottura immediato, nasconde una strategia di design più sottile. Il suffisso “Compact” non è un semplice vezzo estetico, ma risponde alla saturazione dei ripiani nelle cucine moderne. Con una capacità del boccale di circa 2 litri, lo strumento si allontana dalle mastodontiche macchine per famiglie numerose per abbracciare una platea di single, coppie o abitanti di piccoli appartamenti urbani dove ogni centimetro di marmo conta.

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Nonostante le dimensioni ridotte, la dotazione tecnologica rimane di alto profilo. Il cuore dell’interazione è un display touch LCD che gestisce la connettività WiFi. Questa non serve solo a scaricare ricette, ma abilita funzioni di gestione domestica come la lista della spesa integrata e la pianificazione dei pasti, trasformando il robot in un piccolo hub organizzativo. La potenza viene distribuita in modo intelligente tra le fasi di lavorazione a freddo e quelle di cottura, permettendo di passare dal tritare il ghiaccio al soffriggere senza colpi di tosse del motore.

La versatilità si esprime nelle 10 velocità disponibili, a cui si aggiunge la funzione turbo per le operazioni più gravose. È interessante notare come la rotazione differenziata permetta di mescolare gli ingredienti senza necessariamente sminuzzarli, un dettaglio tecnico che fa la differenza tra un risotto mantecato a dovere e una poltiglia informe. Curiosamente, le plastiche esterne del modello sono state testate per resistere a urti accidentali tipici degli ambienti affollati, un particolare quasi “da officina” prestato al mondo del food.

Esiste un’idea diffusa, e forse errata, che questi dispositivi servano a chi non sa cucinare. Al contrario, la diffusione di macchine a basso costo come questa sta creando una nuova classe di “utenti pigri ma esigenti”. Il robot non sostituisce il talento, ma elimina l’attrito della noia: pesare ogni singolo grammo (grazie alla bilancia integrata) o dover monitorare un soffritto per dieci minuti sono barriere psicologiche che cadono.

Forse la vera rivoluzione del Monsieur Cuisine Compact non è tecnologica, ma psicologica. Possedere un robot da cucina a meno di 200 euro autorizza il consumatore all’errore e alla sperimentazione senza il timore di aver investito uno stipendio in un oggetto che prenderà polvere. È l’elettrodomestico del “perché no?”, un acceleratore di curiosità culinaria che finisce per democratizzare tecniche un tempo riservate a chi aveva ore da perdere tra i fornelli.

La disponibilità è limitata esclusivamente ai punti vendita fisici. Questo genera quel cortocircuito tipico dei prodotti civetta: chi arriva tardi trova gli scaffali vuoti. Non si tratta di una corsa agli armamenti, ma di una caccia al tesoro moderna dove il trofeo è un boccale in acciaio inox.