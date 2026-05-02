iPhone, cambia tutto con iOS 26: la suoneria ora la crei tu da qualsiasi video in pochi secondi (senza App)

Chi ha sempre voluto una suoneria davvero personale su iPhone ora si trova davanti a una novità che cambia il modo di usare il telefono ogni giorno, perché con iOS 26 basta un video qualsiasi per creare un suono unico senza passaggi complicati o app esterne.

La novità non è stata annunciata come una funzione principale, ma è già diventata uno dei trucchi più interessanti scoperti dagli utenti. Non servono programmi, non serve il computer, e soprattutto non serve più perdere tempo tra conversioni e app piene di pubblicità.

Come funziona davvero questo sistema

Tutto parte da un dettaglio che può sembrare secondario ma in realtà fa la differenza: la durata del video. Il file deve restare sotto i 30 secondi, altrimenti il sistema non lo accetta come suoneria.

Una volta rispettato questo limite, il procedimento diventa diretto. Si prende un video dall’app Foto, lo si modifica se necessario e lo si salva nella durata giusta. A quel punto entra in gioco un passaggio che non è immediatamente intuitivo, ma è quello che permette davvero di sbloccare tutto.

Il file va spostato nell’app File, dove può essere gestito in modo più flessibile, è qui che il sistema cambia completamente comportamento.

Il passaggio nascosto che sblocca la funzione

All’interno dell’app File, basta modificare un elemento preciso: l’estensione del file. Il video, che normalmente è in formato .mp4 o .mov, viene rinominato in .m4a, cioè un formato audio.

Non è una conversione vera e propria, ed è proprio questo che sorprende. Il sistema riconosce il file come audio senza bisogno di trasformazioni complesse. L’icona cambia e il contenuto diventa utilizzabile in modo diverso.

Da quel momento il passaggio finale è immediato: si apre il file, si usa il menu di condivisione e si seleziona la voce per impostarlo come suoneria. Tutto avviene in pochi secondi, senza uscire dall’iPhone.

Perché questa novità cambia davvero l’uso quotidiano

Quello che sembra un piccolo trucco in realtà ha un impatto concreto. Per anni, creare una suoneria su iPhone è stato un processo macchinoso, spesso legato a app esterne o a passaggi da computer.

Ora la logica cambia. Qualsiasi contenuto può diventare un suono personale: un video registrato con gli amici, una frase presa da un film, un momento che ha un significato preciso. Non è solo una questione tecnica, ma di personalizzazione reale.

Il telefono smette di essere uno strumento standard e torna a essere qualcosa che si adatta davvero a chi lo usa. Senza passaggi intermedi, senza strumenti esterni.

I limiti che restano da conoscere

Non tutto è completamente libero. Il limite dei 30 secondi resta, ed è lo stesso che esiste da anni nel sistema Apple. Non cambia, e probabilmente non cambierà a breve.

C’è poi un punto delicato: la modifica dell’estensione. Se si sbaglia anche solo un dettaglio, il file potrebbe non essere riconosciuto correttamente. Serve un minimo di attenzione, soprattutto le prime volte, una volta capito il meccanismo però, diventa quasi automatico. Il tipo di operazione che dopo due o tre tentativi si fa senza pensarci troppo.

Resta una sensazione interessante. Questa funzione non è stata presentata come una rivoluzione, ma nel modo in cui cambia l’uso quotidiano del telefono lo sembra davvero. Ed è uno di quei casi in cui una modifica piccola, quasi nascosta, finisce per incidere più di tante novità annunciate in grande stile.