Apple dice addio a iPhone 4 e 5: stop all’assistenza ufficiale, cosa cambia per chi li usa ancora oggi

Chi tiene ancora acceso un vecchio iPhone nel cassetto o lo usa ogni giorno come secondo telefono si trova ora davanti a un passaggio che cambia davvero le cose, perché Apple ha deciso di chiudere definitivamente la porta su due modelli che hanno fatto la storia recente degli smartphone.

La decisione riguarda iPhone 4 e iPhone 5, dispositivi che per anni sono stati tra i più diffusi e riconoscibili. Oggi entrano ufficialmente nella categoria dei prodotti obsoleti, una definizione che non è solo simbolica ma ha conseguenze molto concrete per chi continua a utilizzarli.

Quando un iPhone diventa davvero “vecchio”

Apple non usa un’unica etichetta per i dispositivi datati. Esiste una distinzione precisa tra prodotti vintage e prodotti obsoleti, e il passaggio da una categoria all’altra segna un cambio netto nel modo in cui vengono gestiti.

Un iPhone entra nella fase vintage circa cinque anni dopo la fine della sua commercializzazione. In quel momento può ancora essere riparato, ma solo se ci sono pezzi disponibili. Non c’è garanzia. Dipende da cosa è rimasto nei magazzini, spesso sempre meno.

Il passaggio successivo arriva dopo circa sette anni. Qui il dispositivo diventa ufficialmente obsoleto e il supporto si interrompe. Non si parla più di disponibilità limitata: semplicemente, l’assistenza ufficiale smette di esistere.

Con l’ultimo aggiornamento delle liste, Apple ha incluso tutti i modelli di iPhone 4 e iPhone 5 in questa categoria. Non è un aggiornamento casuale, arriva dopo anni in cui questi dispositivi erano già ai margini del supporto.

Cosa cambia davvero per chi li usa ancora

Il primo impatto si vede subito quando qualcosa smette di funzionare. Se si rompe lo schermo, la batteria perde autonomia o si verifica un guasto interno, gli Apple Store e i centri autorizzati non intervengono più.

Questo significa che chi utilizza ancora questi modelli deve affidarsi a riparatori indipendenti. Non è una soluzione nuova, ma ora diventa l’unica possibile. E non sempre è semplice trovare componenti compatibili, soprattutto originali.

In molti casi i pezzi di ricambio arrivano da stock residui o da dispositivi smontati. Questo incide sulla qualità della riparazione e sulla durata nel tempo. Si entra in una zona grigia dove ogni intervento può dare risultati diversi.

Il problema non riguarda solo chi usa questi iPhone come telefono principale. Molti li tengono come dispositivi di scorta, magari per viaggi, emergenze o per applicazioni specifiche. Anche in questi casi, il rischio è lo stesso: se qualcosa si rompe, non c’è più una rete ufficiale su cui contare.

Una scelta che riflette il ciclo reale della tecnologia

Questa decisione non arriva all’improvviso. Gli iPhone 4 e 5 erano già fuori dai principali aggiornamenti software da tempo, e la loro presenza sul mercato era ormai residuale. Il passaggio a prodotti obsoleti formalizza una situazione che, di fatto, era già iniziata.

Resta però un dato evidente: molti utenti continuano a usare dispositivi vecchi ben oltre il ciclo previsto dalle aziende. Non sempre per scelta nostalgica. Spesso perché funzionano ancora, fanno il loro lavoro, e non c’è una reale urgenza di cambiare.

È qui che la decisione pesa di più. Non tanto per chi segue sempre l’ultimo modello, ma per chi cerca di allungare la vita di ciò che ha già. In questi casi, ogni aggiornamento delle liste Apple diventa un piccolo punto di svolta.

Si continua a usare finché tutto regge. Poi basta un dettaglio, una batteria che cede o un componente che si rompe, e improvvisamente quel telefono smette di essere recuperabile nel modo più semplice. Ed è lì che si capisce davvero cosa significa, nella pratica, la parola obsoleto.