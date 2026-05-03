Addio caricabatterie: arriva lo Smartwatch con autonomia (quasi) infinita

Nel panorama dei dispositivi indossabili, dove la corsa all’innovazione si misura spesso in termini di prestazioni e funzioni sempre più avanzate.

Il risultato è un progetto che punta tutto su un elemento ormai diventato raro: la durata della batteria.

Si chiama LightInk ed è un progetto open source che, nel giro di poche settimane, ha attirato l’attenzione della comunità tecnologica internazionale. L’idea alla base è semplice ma ambiziosa: realizzare uno smartwatch capace di funzionare per settimane, se non mesi, senza bisogno di ricariche frequenti.

A differenza dei dispositivi tradizionali, che utilizzano display OLED o LCD ad alto consumo, LightInk si affida a un pannello E-Ink, la stessa tecnologia impiegata negli e-reader. Questo tipo di schermo consuma energia solo quando aggiorna i contenuti, permettendo di ridurre drasticamente l’assorbimento energetico complessivo.

Ma il vero elemento distintivo è l’integrazione di un pannello solare. In condizioni di luce favorevoli, il dispositivo è in grado di ricaricarsi autonomamente, arrivando persino a compensare completamente il consumo quotidiano.

Un cuore semplice ma estremamente efficiente

Dal punto di vista tecnico, il dispositivo è costruito attorno a un ESP32, un microcontrollore noto per il suo basso costo e per l’elevata efficienza energetica. Si tratta di una scelta precisa: rinunciare a potenza elaborativa elevata in favore di una gestione intelligente dei consumi.

Il risultato è sorprendente. Secondo i dati diffusi dagli sviluppatori, LightInk consuma circa 0,5 mAh al giorno, un valore estremamente contenuto. Con una batteria interna da appena 20 mAh, questo si traduce in un’autonomia che può raggiungere i 40 giorni, anche senza esposizione diretta alla luce solare.

In presenza di luce, però, lo scenario cambia radicalmente: il pannello integrato può generare più energia di quella consumata, aprendo di fatto la strada a un utilizzo potenzialmente continuo.

Naturalmente, un approccio di questo tipo comporta inevitabili compromessi. LightInk non nasce per competere con gli smartwatch di fascia alta sul piano delle prestazioni o della ricchezza funzionale.

Nonostante ciò, il dispositivo integra alcune caratteristiche ormai considerate standard: controlli touch, sveglie personalizzabili e una serie di funzioni di base pensate per l’uso quotidiano. Sono presenti anche elementi più avanzati come GPS, vibrazione e speaker, ma il loro utilizzo incide sensibilmente sui consumi e resta quindi limitato.

La retroilluminazione, altro elemento non scontato su un display E-Ink, è stata comunque inclusa, a dimostrazione di un progetto che cerca un equilibrio tra essenzialità e praticità.

Un esperimento oggi, un’idea concreta per domani

Al momento, LightInk resta un progetto amatoriale, sviluppato all’interno della comunità open source e lontano da una reale produzione su larga scala. Il suo successo mediatico dimostra come esista un interesse crescente verso dispositivi più sostenibili, meno energivori e orientati a un utilizzo concreto.

In un mercato dominato da smartwatch che richiedono ricariche quotidiane o quasi, l’idea di un dispositivo capace di funzionare per settimane senza interventi esterni appare tutt’altro che marginale.

Il punto, ora, è capire se questa filosofia riuscirà a uscire dalla dimensione sperimentale. Se dovesse accadere, LightInk potrebbe rappresentare non solo una curiosità tecnologica, ma l’inizio di un nuovo modo di concepire i wearable: meno dipendenti dalla presa di corrente e più vicini alle esigenze reali di chi li indossa ogni giorno.