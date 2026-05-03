iPhone più costosi nel 2027? L’aumento delle memorie può cambiare davvero i prezzi

Dietro il prezzo di un iPhone che vediamo sugli scaffali c’è un equilibrio delicato che negli ultimi mesi sta cambiando rapidamente, perché uno dei componenti meno visibili, la memoria, sta diventando sempre più centrale e potrebbe incidere molto più di quanto si pensasse fino a poco tempo fa.

Secondo alcune analisi, entro il 2027 il costo delle memorie potrebbe arrivare a pesare fino al 45% dei componenti di un iPhone. Oggi siamo intorno al 10%. Non è un semplice aumento, è un cambio di scala che modifica il modo in cui si costruisce uno smartphone.

Perché la memoria sta diventando così costosa

Il punto di partenza è la crescita dell’intelligenza artificiale. I modelli AI hanno bisogno di enormi quantità di memoria per funzionare, soprattutto nei data center. Questo ha spinto la domanda globale a livelli mai visti.

A muoversi non sono solo le aziende di elettronica di consumo, ma soprattutto giganti del cloud e produttori di chip. Realtà come Nvidia stanno investendo cifre enormi per assicurarsi forniture da aziende come Samsung, SK Hynix e Micron.

Il risultato è una competizione diretta per le stesse risorse. E quando la domanda supera l’offerta, il prezzo sale. Non è una dinamica nuova, ma qui sta avvenendo su una scala più ampia e più veloce.

Apple non è più nella posizione di prima

Per anni Apple ha avuto un vantaggio chiaro: produce milioni di iPhone ogni anno e questo le permetteva di negoziare prezzi migliori. Oggi quella posizione è meno solida. Deve competere con aziende disposte a pagare di più pur di garantirsi le forniture.

In alcuni casi si parla addirittura di anticipi miliardari per bloccare la produzione di memoria. Un cambio di approccio che mette pressione anche su Apple, costretta a muoversi in modo più aggressivo per non restare indietro.

Questo si traduce in una gestione diversa degli acquisti: non sempre si tratta di trovare il prezzo migliore, ma di assicurarsi la disponibilità. E questo ha un costo.

Cosa può succedere al prezzo degli iPhone

A questo punto la domanda diventa concreta: il prezzo finale degli iPhone salirà? Non c’è una risposta unica. Apple si trova davanti a due strade.

La prima è aumentare i prezzi per mantenere i margini. La seconda è assorbire parte dei costi, soprattutto nei mercati più competitivi come Cina e India, dove il prezzo può fare la differenza nelle vendite.

Entrambe le opzioni hanno conseguenze. Aumentare i prezzi rischia di rallentare la domanda, mentre ridurre i margini incide direttamente sui profitti. È un equilibrio che negli ultimi anni è diventato sempre più difficile da mantenere.

Un mercato che cambia anche nei tempi

Intanto si muove anche la strategia dei lanci. Si parla di una distribuzione diversa dei modelli, con gli iPhone più avanzati previsti nel classico periodo autunnale e i modelli base spostati all’inizio del 2027.

Questa scelta potrebbe servire a gestire meglio la produzione e i costi, soprattutto in un contesto dove la disponibilità dei componenti non è più scontata come prima.

Resta una sensazione difficile da ignorare: il prezzo di uno smartphone non dipende più solo da quello che vediamo, ma da dinamiche globali che si muovono lontano dall’utente finale. E spesso arrivano sullo scontrino con un certo ritardo, quando ormai sono diventate inevitabili.