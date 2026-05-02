iPhone e NFC, scoperta vulnerabilità Visa: rischi di perdere più di 9.000 euro

La scoperta di una vulnerabilità nei pagamenti NFC su iPhone ha acceso l’attenzione perché, almeno in teoria, potrebbe permettere di sottrarre somme elevate senza sbloccare il dispositivo, ma il modo in cui funziona davvero racconta una realtà più complessa di quanto sembri.

Il tema riguarda la tecnologia NFC, quella che consente di pagare semplicemente avvicinando lo smartphone al terminale. Un gesto quotidiano, ormai diventato automatico per milioni di utenti. Proprio questa semplicità è al centro della questione: quando un sistema è progettato per essere rapido, ogni eccezione nel suo funzionamento diventa immediatamente rilevante.

Come funziona davvero la vulnerabilità

Il punto critico è legato alla modalità Express Transit, che permette di effettuare pagamenti senza sbloccare l’iPhone. È una funzione pensata per velocizzare l’accesso ai trasporti pubblici, ma che può essere sfruttata in modo diverso in condizioni particolari.

I ricercatori hanno dimostrato che, utilizzando un terminale di pagamento simulato, è possibile avviare una transazione e aggirare alcuni controlli. In laboratorio, questo meccanismo ha permesso di aumentare progressivamente l’importo fino a raggiungere cifre elevate, intorno ai 9.200 euro.

Non si tratta di un attacco immediato o semplice. Richiede una configurazione precisa e strumenti specifici, lontani dall’uso comune. È un aspetto tecnico che cambia completamente la percezione del rischio.

Perché il rischio reale è molto più limitato

Nonostante l’impatto teorico, nella pratica la situazione è diversa. La vulnerabilità riguarda solo le carte Visa, mentre altri circuiti non risultano coinvolti. Inoltre, replicare l’attacco fuori da un ambiente controllato è estremamente complesso.

Serve attrezzatura dedicata, conoscenze tecniche avanzate e condizioni molto specifiche. Non è qualcosa che può accadere casualmente mentre si è in fila al supermercato o su un mezzo pubblico. Questo ridimensiona in modo significativo il rischio per l’utente medio.

Resta però un elemento importante: il sistema può essere teoricamente forzato in alcune circostanze. Ed è proprio questo a mantenere alta l’attenzione sul tema della sicurezza nei pagamenti digitali.

La posizione di Apple e Visa

Apple ha chiarito che il problema non riguarda direttamente il sistema operativo o l’iPhone, ma è legato al funzionamento dell’infrastruttura Visa. Una distinzione che sposta il focus dalla piattaforma al circuito di pagamento.

Visa, dal canto suo, ha ribadito che gli utenti sono coperti da politiche di protezione che prevedono il rimborso in caso di operazioni fraudolente. In altre parole, anche nel caso in cui qualcosa vada storto, il denaro può essere recuperato.

Questo non elimina il problema tecnico, ma ne cambia il peso reale nella vita quotidiana. Il sistema resta utilizzabile e sicuro nella maggior parte delle situazioni.

Il caso riporta al centro una questione che torna ciclicamente: il rapporto tra comodità e controllo. Più un’azione diventa semplice e immediata, più si riduce la percezione del rischio. Ma ogni tecnologia, anche la più diffusa, continua a evolversi insieme ai suoi limiti, spesso invisibili fino a quando qualcuno non decide di metterli alla prova.