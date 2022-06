iOS 16 è qui, ma quale iPhone conviene comprare oggi?

Dopo averlo visto in anteprima ieri, iOS 16 è finalmente stato mostrato al grande pubblico. Sono già arrivate le prime beta per sviluppatori ma per avere una versione aperta al pubblico occorrerà attendere fino a settembre o ottobre, contestualmente al keynote di lancio dei nuovi iPhone 14.

Le novità della nuova iterazione sono davvero tante e toccano ogni aspetto del sistema operativo. Ne riassumiamo alcune: Live Text anche nei video, dettatura vocale migliorata con Neural Engine, schermate Lock Screen personalizzabili, funzioni uniche in Messaggi e Mail, ma non solo. Ci sono grossi cambiamenti anche in Apple Pay e in Apple Maps. Per chi utilizza CarPlay poi, segnaliamo che questo software si arricchisce come non mai di grosse funzionalità. Detto questo: quale iPhone conviene acquistare per godere di tutte le ultime speciali opzioni di iOS 16? Secondo noi, iPhone 12 e ora vi spieghiamo perché.

iPhone 12: perfetto con iOS 16

In primo luogo, questo dispositivo si trova in super sconto a soli 853,99€ nella versione Blue con 256 GB di memoria. In secondo luogo, è aggiornatissimo e lo sarà ancora per moltissimo tempo. Con il processore Apple Bionic A14 infatti si possono compiere le operazioni quotidiane – ma anche quelle più spinte – con la massima tranquillità.

C’è una batteria che garantisce un’autonomia da record: ore ed ore di utilizzo con una singola carica e c’è la MagSafe charging e la wireless charging. Ancora: troviamo uno schermo risolutissimo OLED da 6,1 pollici con vetro ultra resistente. Inutile dirvi che è un’eccellente.

Fra le altre cose citiamo le fotocamere da 12 Megapixel che permettono di girare clip in 4K HDR. I video e le immafini prodotte sono semplicemente perfette, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Se non vi abbiamo ancora convinto, pensate al fatto che questo telefono sarà aggiornato per anni ed anni, perché Apple cura molto il supporto software sui suoi articoli. A 853,99€ con 256 GB di spazio sarete coperti a lungo e potrete installare tutte le app che desiderate.