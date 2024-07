380€ RISPARMIATI su iPhone 14: la promo eBay è SENZA SENSO

iPhone 14 è ancora oggi nelle sue funzionalità un top di gamma e oggi, su eBay, è presente una promozione con sconto del 37% proprio su iPhone 14 che viene venduto a 649,90€.

Le specifiche ancora validissime dell’iPhone 14

Scopri il nuovo iPhone 14 5G, un dispositivo che ridefinisce le aspettative con caratteristiche innovative e prestazioni eccezionali. Il display Super Retina XDR da 6,1″ offre una qualità visiva straordinaria grazie alla tecnologia OLED all-screen, con una risoluzione di 2532×1170 pixel a 460 ppi. Protetto da un rating IP68, l’iPhone 14 è resistente a schizzi, gocce e polvere.

Al cuore del dispositivo c’è il potente chip A15 Bionic, con una CPU 6-core che include 2 performance core e 4 efficiency core, una GPU 5-core e un Neural Engine 16-core. Questo chip ultraveloce gestisce con facilità anche i giochi più impegnativi e le applicazioni in realtà aumentata, garantendo prestazioni eccezionali e un’efficienza termica migliorata.

La fotocamera posteriore doppia da 12MP + 12MP e la fotocamera frontale TrueDepth da 12MP offrono scatti e selfie sensazionali, con un autofocus migliorato e una maggiore apertura del diaframma. Grazie alla modalità Azione, le tue riprese rimangono stabili e senza sbalzi anche durante attività dinamiche. La modalità Cinema consente di registrare video in 4K a 24 fps, spostando automaticamente la messa a fuoco sul soggetto più importante.

Con iOS 16, puoi personalizzare la schermata di blocco, mettendo in primo piano il soggetto delle tue foto e monitorando gli aggiornamenti delle tue app preferite in tempo reale. In caso di emergenza, il rilevamento incidenti può allertare i soccorsi e avvisare i tuoi contatti di emergenza. La batteria dell’iPhone 14 ti accompagna per un’intera giornata.

