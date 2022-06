iOS 16: tutte le novità annunciate al WWDC 2022

Come ampiamente previsto, Apple ha presentato iOS 16, la nuova versione del sistema operativo destinato ad iPhone. La novità più interessante è senza dubbio la nuova Schermata di Blocco personalizzabile. Ma le novità non finiscono qui. Ecco tutte le nuove feature in arrivo con iOS 16.

Schermata di Blocco Personalizzata

La nuova Schermata di Blocco diventa smart e personalizzabile, e include sofisticate complicazioni che sembrano prese da Apple Watch. Si può modificare stile, colori, foto di sfondo e carattere; e soprattutto si può aggiungere elementi utili e Widget, per milioni di combinazioni.

Le notifiche ora stanno in fondo al display, e in più ora includono una nuova notifica chiamata Attività Live. Si tratta di una sorta di Notifica aggiornata in tempo reale che mostra gli aggiornamenti di stato più utili sempre in cima alla Schermata di Blocco: cose tipo l’arrivo dell’auto Uber o gli aggiornamenti deg eventi sportivi, l’avanzamento di una traccia musicale e così via.

Full Immersion

Full Immersion è stato aggiornato e ora permette di configurare anche specifiche Schermate di Blocco dedicate a specifici momenti della giornata; e ognuna di queste schermate può includere determinate app, account mail, messaggi e non altri. Ciò consente di dividere in modo efficace la giornata, il lavoro dalla vita privata, senza cambiare dispositivo.

Con i filtri di Full Immersion, app come Calendario, Mail, Messaggi e Safari possono visualizzare solo i contenuti rilevanti per un determinato momento della giornata, aiutando così l’utente a trovare un migliore equilibrio.

Messaggi

L’app Messaggi ora permette di modificare un messaggio inviato, eliminare un messaggio inviato e segnare un messaggio come non letto.

In più, con iOS 16 Messaggi integra anche SharePlay per guardare show televisivi, ascoltare musica e allenarsi con Fitness+ in compagnia degli amici da remoto.

Dettatura

La Dettatura di iOS 16 ora permette di aggiungere automaticamente la dettatura ai testi che dettate. E la tastiera si apre in automatico, così da consentire di variare tra input vocale o manuale contemporaneamente.

Mostra Testo Rilevato

La funzione di Mostra Testo Rilevato che permette di copiare il testo nelle immagini, ora funziona anche nei video. Basta mettere pausa e fare copia incolla come al solito; volendo, si può anche utilizzare la funzione di traduzione automatica.

Ciò in pratica consente di utilizzare le traduzioni dal vivo di segnali, menu e cartelli stradali, esattamente come fa Google Traduttore.

Il testo copiato può essere trasportato fuori col Drag&Drop.

Wallet

Aggiornamenti anche per l’app Wallet, che ora supporta le patenti di guida anche per Maryland e Arizona, e altri Stati sono in arrivo.

Inoltre la funzione di condivisione delle chiavi digitali di hotel e auto, è stata giornata per funzionare anche con i dispositivi Android, grazie è un nuovo standard di mercato aperto e condiviso.

Quanto concerne i pagamenti elettronici, invece, Apple introduce “Apple paga dopo”. Questa funzionalità, disponibile in esclusiva negli Stati Uniti, consente di dilazionare un acquisto fatto con Apple Card fino a sei mesi senza interessi né altri oneri finanziari.

Mappe Apple

Apple ha riprogettato (di nuovo) l’app Mappe. La Nuova versione dell’applicazione è disponibile in diversi paesi tra cui Belgio, Francia, Israele, ma non l’Italia. La novità più interessante è senza dubbio il multi-stop. Grazie a questa feature, è possibile impostare fino a 15 tappe intermedie durante la navigazione verso una destinazione; si può impostare il multi stop da Mac e inviare l’itinerario dell’iPhone, oppure aggiungere le fermate intermedie comodamente con un comando vocale a Siri.

È stata aggiornata inoltre la sezione dedicata ai mezzi pubblici che ora indica anche il costo delle tariffe e consente di usare un abbonamento esistente; e se il credito cala, l’app vi avvisa per tempo.

Infine mappe integrerà la nuova funzione Guardati Attorno (Look Around) che permette di scoprire i luoghi visivamente, alla stregua di Google Street View.

App Foto

La Libreria foto condivisa di iCloud in iOS 16 consentirà la condivisione delle foto in famiglia; grazie all’introduzione di una libreria fotografica iCloud condivisa e separata, i membri di una famiglia potranno contribuire coi propri scatti. E per praticità, si potrà impostare questa condivisione già nell’app Fotocamera, così sarà automatica.

Gli utenti possono scegliere di condividere foto esistenti dalle proprie librerie personali o condividerle in base a una data di inizio o persone nelle foto. Inoltre, gli utenti riceveranno suggerimenti intelligenti per condividere una foto che include partecipanti alla libreria fotografica condivisa. Ogni utente nella libreria di foto condivise ha accesso per aggiungere, eliminare, modificare o aggiungere i preferiti le foto o i video condivisi, che appariranno nei ricordi e nelle foto in primo piano di ciascun utente in modo che tutti possano rivivere momenti familiari più completi.

Visual Look Up invece consiste in una nuova funzione che consente agli utenti di toccare e tenere premuto il soggetto di un’immagine per sollevarla dallo sfondo e posizionarla in altre app come Messaggi. Visual Look Up ora riconosce cani, uccelli, insetti e statue.

Mail

Con iOS 16, gli utenti possono pianificare le e-mail in anticipo, e possono annullarne l’invio fino all’ultimo momento. Mail rileva se l’utente ha dimenticato di includere una parte importante del proprio messaggio, come un allegato, e avvisa l’utente. E non finisce qui: Mail avvisa l’utente anche quando verifica che non ha ricevuto una risposta ad una determinata mail inviata tempo prima.

In più, è stato rivisto l’algoritmo che permette di ritrovare le mail, e ora i risultati di ogni ricerca sono molto più pertinenti, accurati e completi. Gli utenti vedranno e-mail, contatti, documenti e link recenti nel momento in cui iniziano a cercare una mail.

CarPlay