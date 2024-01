iOS 17.3, quando uscirà il nuovo aggiornamento

Nonostante ciò, è probabile che Apple miri a un lancio a fine gennaio, seguendo il modello degli anni precedenti.

Il rilascio di iOS 17.3 è molto atteso non solo per la sua nuova funzionalità di sicurezza ma anche per le altre migliorie e correzioni di bug che di solito accompagnano gli aggiornamenti del sistema operativo. Gli utenti iPhone possono aspettarsi un’esperienza migliorata, con una maggiore protezione dei loro dispositivi e dati.

Sebbene la data esatta di rilascio di iOS 17.3 non sia ancora stata confermata, gli indizi suggeriscono che gli utenti iPhone potrebbero aspettarsi l’aggiornamento entro la fine di gennaio. Con l’aggiunta della Protezione dispositivo rubato e altre potenziali miglioramenti, questa versione del sistema operativo si prospetta come un aggiornamento significativo per la sicurezza e l’efficienza degli iPhone.