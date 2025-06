iOS 26, novità per gli screenshot con HDR, CarPlay e Visual Intelligence

Con il nuovo aggiornamento di iOS 26, Apple pare aver completamente ripensato il sistema di gestione degli screenshot, introducendo funzionalità avanzate che ridefiniscono il concetto stesso di cattura dello schermo. Tra le novità più rilevanti spicca l’introduzione degli HDR screenshot, un’opzione che consente di salvare immagini con una gamma dinamica estesa, ideale per i dispositivi più recenti. Questo formato, supportato in HEIF, offre una qualità visiva superiore, mantenendo comunque l’opzione PNG per gli utenti che preferiscono il formato standard.

Un altro elemento che cattura l’attenzione è il significativo miglioramento dell’integrazione con CarPlay. Per la prima volta, la cattura automatica dello schermo durante l’utilizzo dell’interfaccia auto sarà disattivata per impostazione predefinita. Questo cambiamento non solo riduce l’accumulo di immagini inutili, ma permette agli utenti di decidere con maggiore consapevolezza quando salvare uno screenshot. Una soluzione che risponde perfettamente alle esigenze di chi utilizza CarPlay per navigazione o intrattenimento, eliminando distrazioni non necessarie.

Ma la vera novità di questo aggiornamento risiede nella nuova funzionalità Visual Intelligence, disponibile per i possessori di iPhone 15 Pro e modelli successivi. Questo strumento trasforma gli screenshot in contenuti interattivi, portando l’esperienza utente a un livello completamente nuovo. Grazie a Visual Intelligence, gli utenti potranno interrogare ChatGPT tramite la funzione “Ask” per ottenere risposte immediate sui contenuti catturati, oppure utilizzare “Image Search” per cercare oggetti simili su piattaforme come Google Images o Pinterest. Un’interfaccia utente ridisegnata, con i controlli di Visual Intelligence posizionati strategicamente nella parte inferiore dello schermo, rende l’interazione ancora più intuitiva.

Per chi preferisce un approccio più tradizionale, Apple offre la possibilità di disattivare le anteprime a schermo intero tramite un nuovo menu dedicato nelle impostazioni. Questo compromesso tra innovazione e personalizzazione è un chiaro esempio di come Apple continui a mettere l’utente al centro delle sue scelte progettuali.

Attualmente in fase beta, l’aggiornamento sarà reso disponibile a partire da settembre per tutti i dispositivi compatibili. Con queste innovazioni, Apple non solo consolida la sua posizione di leader nel settore tecnologico, ma pone anche le basi per un futuro in cui l’interazione con i dispositivi sarà sempre più naturale e intelligente.