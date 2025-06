Apple introduce nuove funzionalità per la sicurezza online dei minori

Apple introdurrà alcune nuovi funzioni per garantire la sicurezza digitale dei più giovani. L’azienda, infatti, ha annunciato una nuova gamma di strumenti con l’aggiornamento autunnale di iOS 26, iPadOS 26 e macOS Tahoe 26. Con un focus deciso sulla sicurezza online, l’azienda di Cupertino ridefinisce il modo in cui i minori interagiscono con la tecnologia, introducendo una serie di innovazioni che migliorano la protezione e il controllo da parte dei genitori.

Tra le principali novità, spicca l’introduzione dei Child Accounts, una nuova modalità di gestione degli account per utenti sotto i 18 anni, obbligatoria per i minori di 13 anni. Questo sistema consente ai genitori di verificare e, se necessario, correggere l’età associata al profilo digitale dei figli, attivando automaticamente le protezioni più adeguate alla loro fascia d’età. Si tratta di un passo avanti significativo verso una maggiore personalizzazione e tutela.

Una delle innovazioni più interessanti è rappresentata dalla Declared Age Range API, che permette di condividere esclusivamente la fascia d’età dell’utente con le applicazioni, senza rivelare informazioni sensibili come la data di nascita. I genitori mantengono il pieno controllo su questa funzione, decidendo se autorizzare la condivisione in modo permanente, applicazione per applicazione o mai. Questa soluzione tecnologica non solo protegge la privacy, ma offre anche una maggiore trasparenza nell’interazione con app di terze parti.

Le novità non si fermano qui. Apple ha introdotto una nuova classificazione delle app sull’App Store, che ora include cinque fasce d’età, con tre categorie specifiche per adolescenti: 13+, 16+ e 18+. Questo sistema consente ai genitori di avere una visione più chiara e dettagliata dei contenuti disponibili, rendendo i controlli parentali più efficaci e intuitivi.

Un ulteriore miglioramento riguarda i limiti di comunicazione. I genitori possono ora approvare rapidamente, con un semplice tocco, le richieste di contatto dei figli, sia per numeri telefonici che per piattaforme di terze parti. Questo strumento garantisce una supervisione più semplice e immediata delle interazioni digitali dei giovani.

Apple ha inoltre potenziato le protezioni per FaceTime e per gli album fotografici condivisi, implementando restrizioni automatiche per contenuti inappropriati. Queste funzionalità, integrate in un unico pacchetto, mirano a creare un ambiente digitale più sicuro e adatto ai minori.

Infine, l’aggiornamento include un’attenzione particolare alla trasparenza delle applicazioni. I genitori potranno accedere a informazioni dettagliate sulle funzionalità delle app, garantendo una maggiore consapevolezza nell’uso dei dispositivi da parte dei figli.