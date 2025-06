iOS 26 Beta 2: tutte le novità del sistema operativo Apple

La seconda beta di iOS 26 è finalmente disponibile, offrendo un ventaglio di miglioramenti che promettono di ridefinire l’esperienza utente. Dopo la presentazione al WWDC, Apple ha lavorato sodo per implementare modifiche basate sui feedback della community, consolidando il sistema operativo come un punto di riferimento per l’innovazione e l’inclusività.

Control Center, il cuore pulsante dell’interfaccia, ha subito un restyling che lo rende più leggibile e funzionale. I pulsanti “Liquid Glass” ora sono caratterizzati da uno sfondo più opaco, migliorando la visibilità su ogni tipo di sfondo. Questo aggiornamento risolve uno dei problemi più segnalati dagli utenti della prima beta, dimostrando l’impegno di Apple nel rispondere rapidamente alle esigenze dei suoi utenti.

Con questa release, anche Safari si rinnova, riportando il pulsante per aprire nuove schede nell’angolo inferiore sinistro, una posizione familiare agli utenti di versioni precedenti come iOS 18. Inoltre, la barra delle schede compatta integra nuove opzioni per navigare avanti e indietro tra le pagine, migliorando ulteriormente la fluidità della navigazione.

Una delle novità più apprezzate riguarda l’App Store, che diventa ancora più inclusivo. Ora, ogni applicazione deve specificare le funzionalità di accessibilità supportate, rendendo più semplice per gli utenti con esigenze particolari scegliere app adatte. Questo passo rappresenta un’importante evoluzione verso un ecosistema digitale più equo e accessibile.

L’app Wallet, da sempre un pilastro della comodità offerta da Apple, introduce una funzione di tracking completo degli ordini. Gli utenti possono autorizzare Siri a scansionare le email per individuare ordini effettuati, anche se non pagati tramite Apple Pay. Questa integrazione intelligente trasforma Wallet in un assistente personale sempre più indispensabile.

Non mancano le novità per gli amanti della musica: Apple Music si arricchisce di un widget dedicato alla radio live, permettendo un accesso immediato e intuitivo alle stazioni preferite. Inoltre, viene introdotta una nuova suoneria chiamata “Alt 1” per Reflection, aggiungendo un tocco di freschezza al repertorio sonoro di iOS.

Tra gli altri miglioramenti degni di nota troviamo una descrizione aggiornata della modalità risparmio energetico, pensata per fornire informazioni più dettagliate e utili agli utenti. Le Live Captions, già apprezzate per la loro precisione, ora permettono di salvare le trascrizioni delle chiamate, un’aggiunta particolarmente utile per chi necessita di riferimenti scritti.