Patente di guida su iPhone, nel 2023 anche in Italia

La sperimentazione è andata benissimo e, dopo la carta di credito e la carta d’imbarco, sul Wallet dei nostri smartphone sta per approdare anche la patente di guida. Il primo stato a implementarla ufficialmente è stato l’Arizona negli USA, e molti altri seguiranno a breve. Tra cui, udite udite, anche l’Italia nel 2023.

Sperimentazione USA

La sperimentazione era partita l’anno scorso; il primo a cimentarsi nei test è stato il Delaware, con un ambizioso progetto volto a portare i documenti personali su smartphone. In particolare, gli sforzi si sono concentrati sulla mobile driver license (mDL), ovvero la patente di guida digitale, e che ha coinvolto oltre 200 utenti.

Con un comunicato pubblicato in queste ore, tuttavia, Apple ha annunciato che l’Arizona è il primo a offrire patente di guida e carta d’identità sul Wallet di iPhone e Apple Watch. I cittadini potranno presentarli in tutti i contesti in cui si utilizzano gli omologhi cartacei, inclusi i controlli sicurezza in aeroporto.

“Siamo entusiasti di portare oggi la prima patente di guida e l’ID statale in Wallet in Arizona e di fornire ai cittadini dell’Arizona un modo semplice, sicuro e privato per presentare il loro documento d’identità quando viaggiano, con un semplice tocco del loro iPhone o Apple Watch”, ha dichiarato Jennifer Bailey, vicepresidente Apple Pay e Apple Wallet. “Non vediamo l’ora di lavorare con molti altri stati e la TSA per portare gli ID in Wallet agli utenti di tutti gli Stati Uniti”.

Negli USA, come spiegavamo tempo addietro, la patente viene utilizzata per questioni molto pratiche come la verifica dell’età per l’acquisto di alcolici; l’uso di una patente digitale, protetta PIN o da un ID biometrico, garantisce dunque maggiore sicurezza e tutela della privacy.

Gli Altri Stati al Seguito

L’Arizona ha fatto solo da apripista. Ulteriori Stati offriranno presto la patente di guida e la carta d’identità digitale in Wallet. Presto seguiranno infatti Connecticut, Georgia, Iowa, Kentucky, Maryland, Oklahoma, Utah, Colorado, Hawaii, Mississippi, Ohio e il territorio di Puerto Rico.

La patente di guida e la carta d’identità in Wallet sono disponibili -in determinati Stati e/o Aeroporti- su iPhone 8 o versioni successive con iOS 15.4 e su Apple Watch Series 4 o versioni successive con watchOS 8.4 o versioni successive.

Patente di Guida su Wallet in Italia

Durante una conferenza presso la sede dell’Associazione della Stampa Estera, il ministro per la Transizione Digitale Vittorio Colao ha presentato le ultime novità in materia di sviluppo digitale. L’idea potenziare l’app IO -anche a livello europeo- e di trasformarla in un vero e proprio portafoglio digitale dei propri documenti.

Se tutto va come previsto, nel 2023 caricheremo su iPhone patente di guida e carta d’identità attraverso un semplice QR Code. Spiega il ministro:

“Molto importante è il wallet e l’app IO. Abbiamo dei numeri eccezionali rispetto a quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Collegheremo al wallet tutti i documenti: non ci sarà bisogno di avere una patente cartacea, ma la metteremo direttamente lì, attraverso un QR Code. Il prossimo passo sarà far diventare questo progetto italiano un progetto europeo”

Da lì ad avere un supporto sul Wallet di iPhone il passo è breve: basta letteralmente che Apple implementi le specifiche decise dal governo. Cosa che potrebbe avvenire già con iOS 17.

Gli italiani conoscono già IO, perché è l’app con cui gestiscono il CashBack di Stato e scaricano il certificato greenpass di vaccinazione.

Aggiungere Patente di Guida

Per aggiungere una patente sul Wallet di iPhone e Apple Watch, è sufficiente:

Toccare il pulsante + nella parte superiore dello schermo in Wallet sul proprio iPhone. Selezionare “Driver’s License o State ID”. Seguire le istruzioni sullo schermo. Per garantire che la persona che aggiunge la carta d’identità a Wallet sia la stessa persona a cui appartiene la carta d’identità, all’utente verrà chiesto di scattare un selfie e di effettuare una scansione della parte anteriore e posteriore della patente di guida o della carta d’identità statale, che verrà fornita in modo sicuro allo stato di emissione per la verifica.

Come ulteriore fase di prevenzione delle frodi, infine, agli utenti verrà anche richiesto di completare una serie di movimenti del viso e della testa, durante il processo di configurazione.

Usare i Documenti su Wallet

Una volta aggiunti a Wallet patente e carta d’identità, gli utenti possono presentare il documento ai controlli sicurezza aeroportuali partecipanti semplicemente avvicinando il proprio iPhone o Apple Watch sul lettore NFC.

Su iPhone o Apple Watch, comparirà un elenco delle informazioni personali che vengono richieste dalla TSA; per acconsentire, gli utenti dovranno autorizzare l’operazione con Face ID o Touch ID, senza dover sbloccare il proprio iPhone o mostrare la propria carta d’identità cartacea. Tutte le informazioni infatti sono condivise in digitalmente. TSA tuttavia scatterà un foto al viaggiatore a scopo di verifica.