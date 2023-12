Apple ProRAW: trasforma l'iPhone in una fotocamera professionale

Apple ha introdotto una funzionalità rivoluzionaria chiamata ProRAW, disponibile sugli iPhone 12 Pro e 12 Pro Max e successivi, che sta trasformando il modo in cui gli utenti iPhone catturano e modificano le immagini. Questa innovazione rappresenta un significativo passo avanti per gli appassionati di fotografia e professionisti che utilizzano iPhone.

Apple ProRAW: cos’è e come funziona

ProRAW è una funzione software che consente agli utenti di scattare foto in formato RAW direttamente dal loro iPhone. Apple descrive ProRAW come una fusione delle informazioni di un formato RAW standard con l’elaborazione delle immagini avanzata dell’iPhone. Questo formato offre una qualità superiore e maggiore flessibilità durante la modifica dell’esposizione, del colore e del bilanciamento del bianco nelle foto. Inoltre, ProRAW è compatibile con funzionalità avanzate come HDR, modalità notturna e Deep Fusion, consentendo agli utenti di ottenere la migliore foto possibile.

Il formato RAW è ampiamente utilizzato dai fotografi professionisti perché conserva molte più informazioni sull’immagine rispetto a un classico JPEG, creando un’immagine di qualità superiore e offrendo più libertà nella post-produzione. Tuttavia, le immagini RAW hanno dimensioni di file molto più grandi e occupano più spazio di archiviazione. Con ProRAW, gli utenti iPhone possono ora sfruttare i vantaggi del formato RAW senza compromettere le capacità di elaborazione delle immagini dell’iPhone.

Per attivare ProRAW, gli utenti devono:

Aprire l’app Impostazioni sul proprio iPhone. Scorrere verso il basso e selezionare Fotocamera. Toccare Formati e attivare l’opzione ProRAW sotto Photo Capture.

Una volta attivato, apparirà un pulsante RAW nell’app Fotocamera. Gli utenti possono toccare questo pulsante per abilitare o disabilitare la funzione ProRAW. Le foto scattate con ProRAW saranno salvate nel formato RAW, con un’estensione di file .RAW, pronte per una post-produzione avanzata.

ProRAW Migliora le Foto?

ProRAW non migliora direttamente la fotocamera dell’iPhone, ma arricchisce la quantità di informazioni disponibili nel file immagine. Questo si traduce in una qualità superiore, soprattutto quando le immagini vengono elaborate in post-produzione. Per coloro che scattano foto regolarmente sul proprio iPhone e le modificano professionalmente, ProRAW sarà una funzione indispensabile. Tuttavia, per l’utente medio che non utilizza le foto per scopi professionali, ProRAW potrebbe non essere così cruciale, poiché le immagini occuperanno più spazio senza un notevole vantaggio.

Con l’introduzione di ProRAW, Apple ha aperto nuove frontiere per la fotografia su iPhone, offrendo agli utenti la possibilità di catturare immagini con una qualità e una flessibilità senza precedenti. Questa funzione rappresenta un notevole vantaggio per i fotografi professionisti e gli appassionati che desiderano sfruttare al massimo le capacità fotografiche del loro iPhone. Con ProRAW, l’iPhone si conferma non solo come uno strumento di comunicazione ma anche come una potente piattaforma creativa per la fotografia.