iOS 17, come collegare Siri e Whatsapp

Con l’evoluzione costante di iOS, Apple ha continuato a migliorare l’integrazione tra Siri e le applicazioni di terze parti. Una delle funzionalità più attese è la capacità di utilizzare Siri per inviare messaggi tramite app di terze parti come WhatsApp, piuttosto che affidarsi esclusivamente a iMessage. In questo articolo, esploreremo come configurare Siri per utilizzare WhatsApp su iOS 17.

iOS 17, ecco come mandare messaggi su Whatsapp direttamente con Siri

Con l’introduzione di iOS 10, Apple ha aperto le porte agli sviluppatori, permettendo loro di integrare le loro app con Siri. Questo ha portato a una maggiore flessibilità, consentendo agli utenti di sfruttare Siri per una varietà di compiti, come prenotare un taxi con Uber o inviare denaro tramite Square Cash. Ma una delle funzionalità più utili è stata la capacità di inviare messaggi tramite app di messaggistica di terze parti.

Perché usare WhatsApp con Siri? Molti utenti preferiscono utilizzare app di messaggistica di terze parti come WhatsApp, specialmente quando comunicano con persone in altri paesi o con utenti Android. Sebbene fosse possibile utilizzare Siri per inviare messaggi tramite queste app, era necessario menzionare esplicitamente il nome dell’app in ogni comando. Questo poteva essere scomodo e portare a errori.

Come configurare siri per WhatsApp:

Dettare il Messaggio: Dopo aver invocato Siri, pronuncia il messaggio che desideri inviare. Selezione dell’App: Una volta visualizzato il messaggio di conferma, tocca l’icona dell’app Messaggi accanto al testo. Da qui, seleziona WhatsApp dall’elenco delle app disponibili. Conferma e Invio: Dopo aver selezionato WhatsApp, conferma con Siri per inviare il messaggio. Siri ti avviserà una volta che il messaggio è stato inviato con successo.

Gestione delle app suggerite da Siri: Sebbene Siri possa suggerire diverse app di messaggistica, potresti voler limitare le opzioni o rimuovere app non pertinenti. Per farlo:

Vai su Impostazioni > Siri e Ricerca. Trova e seleziona l’app che desideri rimuovere dai suggerimenti. Disattiva l’opzione “Usa con Chiedi a Siri“.

L’integrazione di Siri con app di messaggistica di terze parti come WhatsApp ha reso la comunicazione ancora più fluida su iOS. Con iOS 17, il processo di invio di messaggi tramite Siri è diventato più intuitivo e flessibile, avvicinando l’esperienza di utilizzo di app di terze parti a quella di iMessage. Che tu sia un fedele utente di iMessage o un fan di WhatsApp, Siri su iOS 17 ha qualcosa da offrire a tutti.