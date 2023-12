iOS 17.2, come personalizzare i suoni di notifica

Con l’aggiornamento a iOS 17.2, Apple ha finalmente risolto un problema significativo che affliggeva gli utenti: la limitazione nella personalizzazione del suono di notifica predefinito. In iOS 17, molti si sono lamentati del volume troppo basso del suono “Rebound”, un tono simile a una goccia di pioggia, che non poteva essere modificato. Fortunatamente, con l’ultima versione del sistema operativo, è ora possibile selezionare un suono di avviso predefinito che meglio si adatta alle proprie esigenze. Ecco come fare.

Come cambiare i suoi di notifica dopo l’aggiornamento iOS 17.2

Prima di tutto, assicurati che il tuo iPhone sia aggiornato all’ultima versione del sistema operativo, iOS 17.2. Vai in “Impostazioni”, seleziona “Generali” e poi “Aggiornamento Software”. Se è disponibile un aggiornamento, segui le istruzioni per installarlo.

Una volta aggiornato il dispositivo, apri l’app “Impostazioni” e scorri verso il basso fino a trovare l’opzione “Suoni e feedback aptico”. Questa sezione ti permette di personalizzare vari aspetti audio del tuo iPhone, inclusi i suoni di notifica.

All’interno delle impostazioni “Suoni e feedback aptici”, troverai una varietà di opzioni per diversi tipi di notifiche, come messaggi, e-mail, promemoria e altro. Per modificare il suono di notifica predefinito, seleziona “Suono di Notifica Predefinito”. Qui, potrai ascoltare e scegliere tra una vasta gamma di suoni disponibili.

Sfoglia l’elenco dei suoni disponibili. Oltre ai classici toni dell’iPhone, troverai anche nuove aggiunte che possono meglio adattarsi alle tue preferenze. Ascolta i diversi suoni toccandoli e, una volta trovato quello che preferisci, selezionalo per impostarlo come tuo suono di notifica predefinito.

Dopo aver selezionato il nuovo suono, è una buona pratica verificare che funzioni come previsto. Puoi farlo inviandoti un messaggio di test o chiedendo a un amico di inviarti una notifica. Assicurati che il volume sia impostato a un livello adeguato per sentire il suono.

: Se il suono scelto è ancora troppo basso, regola il volume delle notifiche nelle impostazioni “Suoni e Vibrazioni”. Personalizzazione per App : Alcune applicazioni permettono di personalizzare i suoni di notifica direttamente dalle loro impostazioni. Esplora queste opzioni per una maggiore personalizzazione.

: Alcune applicazioni permettono di personalizzare i suoni di notifica direttamente dalle loro impostazioni. Esplora queste opzioni per una maggiore personalizzazione. Vibrazioni: Se desideri, puoi anche modificare o disattivare la vibrazione per le notifiche nelle stesse impostazioni.

Con questi semplici passaggi, puoi finalmente liberarti del problema del suono di notifica troppo basso in iOS 17 e personalizzare il tuo iPhone in modo che rispecchi le tue preferenze e necessità. La personalizzazione del suono di notifica non solo migliora l’esperienza utente ma garantisce anche che non ti perda importanti avvisi e notifiche.