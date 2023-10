iOS 17, ecco come registrare videomessaggi anche su FaceTime

Con l’avvento di iOS 17, Apple ha introdotto una serie di nuove funzionalità per migliorare l’esperienza degli utenti. Una di queste è la possibilità di lasciare videomessaggi su FaceTime, una funzione che molti hanno atteso con impazienza. Questa guida esplorerà come utilizzare questa nuova funzionalità e perché è un’aggiunta significativa all’ecosistema Apple.

Come funzionano i videomessaggi su FaceTime in iOS 17

I videomessaggi FaceTime, spesso chiamati “facemail”, rappresentano una rivoluzione nella comunicazione digitale. Se un destinatario non risponde a una videochiamata FaceTime, ora è possibile lasciare un videomessaggio, garantendo che il proprio messaggio venga consegnato e apprezzato, anche se il destinatario non era disponibile al momento della chiamata.

Come Lasciare un Videomessaggio su FaceTime:

Avvio della chiamata: Apri l’app FaceTime, tocca “Nuovo FaceTime” e inserisci il numero di telefono o seleziona un contatto. Successivamente, seleziona il pulsante FaceTime. Attesa: Se il destinatario non risponde, vedrai un messaggio che indica che il contatto non è disponibile. Registrazione: Tocca “Registra video” e inizia a registrare il tuo messaggio dopo il conto alla rovescia. Revisione e invio: Una volta terminata la registrazione, avrai l’opzione di inviare il videomessaggio o di riprenderlo. Se scegli di inviarlo, il destinatario lo troverà nel registro delle chiamate perse all’interno dell’app FaceTime.

Perché questa funzionalità è importante: La possibilità di lasciare videomessaggi rende la comunicazione digitale più personale ed espressiva. Inoltre, il processo di registrazione è semplice e intuitivo, il che lo rende adatto anche a chi non è particolarmente esperto di tecnologia. L’opzione di revisione prima dell’invio garantisce che gli utenti possano trasmettere esattamente ciò che desiderano.

Compatibilità e requisiti: FaceTime è disponibile su dispositivi iOS compatibili a partire da iOS 4 e su computer Mac da Mac OS X 10.6.6. Tuttavia, per usufruire dei videomessaggi FaceTime, è necessario avere iOS 17 o versioni successive.

L’introduzione dei videomessaggi in FaceTime con iOS 17 ha arricchito l’esperienza dell’app, rendendo la comunicazione più coinvolgente. Che tu sia un professionista in viaggio o un nonno che vuole vedere i suoi nipoti, questa funzionalità ti avvicina alle persone che ami, anche quando non possono rispondere in tempo reale.