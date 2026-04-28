Smetti di usare questo DNS di Cloudflare: modifica una sola cifra e blocchi i malware

Nel mondo della navigazione quotidiana, dove ogni clic può trasformarsi in un rischio invisibile, il tema della sicurezza online passa spesso in secondo piano.

Eppure, proprio lì, tra le impostazioni più ignorate di router e smartphone, si nasconde uno degli strumenti più semplici e sottovalutati: il server DNS.

Quando si digita un indirizzo web, non è il nome del sito a essere compreso dalla rete, ma una sequenza numerica chiamata indirizzo IP. Il DNS, acronimo di Domain Name System, si occupa proprio di questo passaggio: tradurre un nome leggibile in un indirizzo utilizzabile dalle macchine.

È un processo che avviene in pochi millisecondi, ma che si ripete continuamente, ogni volta che si apre una pagina, si guarda un video o si utilizza un’app. Senza DNS, bisognerebbe ricordare numeri complessi al posto dei nomi dei siti. Una cosa impraticabile.

Eppure, questa funzione apparentemente banale è anche un punto strategico. Il DNS è, di fatto, un intermediario tra l’utente e tutto ciò che esiste online. E questo significa che può fare molto più che “tradurre”.

Non tutti i DNS sono uguali: il caso Cloudflare

Molti utenti utilizzano senza saperlo il DNS fornito dal proprio operatore. Funziona, certo, ma non è sempre il più veloce o il più sicuro. Negli ultimi anni si è diffuso l’utilizzo di alternative pubbliche, tra cui il celebre 1.1.1.1 di Cloudflare, noto per la sua rapidità e per il supporto al DNS over HTTPS, che migliora la privacy delle richieste.

Ma qui emerge un punto spesso trascurato: velocità e anonimato non coincidono con sicurezza attiva. Il DNS 1.1.1.1, infatti, si limita a restituire indirizzi IP, senza valutare se il sito richiesto sia sicuro oppure no. In pratica, accompagna l’utente ovunque, anche verso pagine potenzialmente pericolose.

La vera evoluzione arriva con una variante meno conosciuta ma molto più interessante: 1.1.1.2. A prima vista sembra identico, ma introduce un elemento che cambia completamente lo scenario: un sistema di filtraggio delle minacce.

Se un sito è associato a malware, phishing o attività sospette, la richiesta non viene completata. L’utente non arriva mai alla pagina. Il sistema restituisce un indirizzo nullo (0.0.0.0) e il browser resta vuoto. È una barriera invisibile, ma efficace.

Questo tipo di protezione ha un impatto diretto sull’esperienza quotidiana. Non si tratta solo di evitare virus, ma anche di ridurre il rischio di cadere in trappole sempre più sofisticate, come email contraffatte o siti che imitano piattaforme bancarie.

Una protezione utile, ma non sufficiente

Affidarsi a un DNS filtrato non significa essere al sicuro da tutto. Il limite principale è legato alla natura stessa del sistema: può bloccare solo ciò che è già conosciuto come pericoloso.

Un sito appena creato, o compromesso da poco, potrebbe sfuggire ai controlli. Ecco perché il DNS rappresenta un livello di difesa, non una soluzione definitiva. Va affiancato ad altre pratiche: aggiornamenti costanti, attenzione ai link, sistemi di protezione integrati nei browser.

C’è poi un altro aspetto, più raro ma comunque possibile: i falsi positivi. Alcuni siti legittimi potrebbero essere bloccati per errore. Non è frequente, ma può accadere.

Perché sempre più utenti stanno cambiando DNS

La diffusione di queste soluzioni non è casuale. Negli ultimi anni, la percezione del rischio online è cambiata. Non si tratta più solo di esperti o aziende, ma di utenti comuni che cercano strumenti semplici per proteggersi.

Cambiare DNS è una delle operazioni più rapide e meno invasive. Può essere fatto direttamente sul dispositivo o, in modo più efficace, sul router, estendendo la protezione a tutta la rete domestica.

In questo contesto, soluzioni come 1.1.1.2 o la versione ancora più restrittiva 1.1.1.3, che blocca anche contenuti per adulti, stanno diventando una scelta sempre più diffusa, soprattutto nelle famiglie.

La sensazione è che qualcosa stia cambiando nel modo di vivere Internet. Non si tratta solo di velocità o comodità, ma di consapevolezza. E forse è proprio da impostazioni come queste, apparentemente tecniche e lontane, che passa una parte della sicurezza quotidiana.