Individuata grave vulnerabilità in Excel, i pericoli sono significativi: controlla subito

Roberto Arciola
Pubblicato il 1 mag 2026
Individuata grave vulnerabilità in Excel, i pericoli sono significativi: controlla subito

Una falla identificata come CVE-2009-0238 è stata recentemente inserita tra quelle attivamente sfruttate dai cybercriminali, segnalata dalla CISA.

Il dato più sorprendente è che non si tratta di un bug recente, ma di una vulnerabilità scoperta anni fa e mai completamente sparita dagli ambienti reali.

Il punto critico è questo: esiste ancora una versione di Excel del 2009 molto diffusa, soprattutto in contesti aziendali o su PC mai aggiornati. Ed è proprio questa versione a essere vulnerabile.

Il livello di rischio è alto: il punteggio assegnato è 8,8 su 10, uno dei più elevati nella classificazione delle vulnerabilità.

Il meccanismo è tanto semplice quanto pericoloso. L’attacco si basa su un’azione comune: aprire un file Excel.

Gli hacker inviano email di phishing con allegati apparentemente innocui. In realtà, il file è stato modificato per sfruttare la vulnerabilità. Una volta aperto, può attivare un attacco di esecuzione di codice da remoto, cioè consentire a chi attacca di prendere il controllo del computer.

Non serve nessuna operazione complessa: basta aprire il documento.

Questo tipo di attacco rientra in una categoria sempre più diffusa: sfruttare comportamenti normali degli utenti (aprire file, cliccare allegati) per infiltrarsi nei sistemi. E nel 2026 il phishing resta una delle principali cause di violazioni informatiche.

Perché il rischio è ancora reale oggi

La vera domanda è: com’è possibile che un problema così vecchio sia ancora attuale?

La risposta è nella persistenza dei sistemi legacy. Molti utenti, soprattutto in ambito aziendale, continuano a utilizzare software datato per compatibilità o costi. Questo crea una superficie d’attacco enorme.

Inoltre, le vulnerabilità di Excel non sono un caso isolato. Anche versioni più recenti continuano a essere oggetto di aggiornamenti di sicurezza, segno che il software resta un bersaglio costante.

Negli ultimi anni, le falle legate a Excel e alla suite Office si sono evolute: alcune permettono addirittura di eseguire codice malevolo senza aprire direttamente il file, ma solo visualizzandolo in anteprima.

Non si tratta di un semplice malware, ma di uno spyware avanzato, con caratteristiche che lo rendono particolarmente insidioso

Cosa rischia davvero chi usa Excel(www.melablog.it)

Il rischio concreto non è solo teorico. Chi utilizza una versione vulnerabile può trovarsi esposto a:

  • Controllo remoto del PC
  • Installazione di malware o ransomware
  • Furto di dati personali o aziendali

In alcuni casi, l’attacco può trasformarsi in una compromissione completa del sistema, soprattutto se il dispositivo non è aggiornato o protetto adeguatamente.

Come proteggersi (davvero)

La soluzione non è complicata, ma spesso viene ignorata.

Aggiornare il software resta la difesa più efficace. Le patch di sicurezza rilasciate da Microsoft servono proprio a chiudere queste falle prima che vengano sfruttate su larga scala.

Altre buone pratiche includono:

  • evitare di aprire allegati sospetti
  • usare antivirus aggiornati
  • mantenere il sistema operativo sempre aggiornato

Soprattutto, è importante capire che il rischio non arriva solo da software “nuovi” o complessi: spesso si nasconde proprio negli strumenti più usati ogni giorno.

Una vulnerabilità che dice qualcosa di più

Questa vicenda mette in luce un aspetto spesso sottovalutato: la sicurezza informatica non è solo una questione tecnologica, ma anche di abitudini.

Software vecchi, aggiornamenti rimandati, file aperti senza pensarci troppo. Sono dettagli che, messi insieme, costruiscono il terreno perfetto per gli attacchi.

E mentre le minacce diventano sempre più sofisticate, a volte basta una semplice tabella Excel per aprire la porta giusta.

 

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