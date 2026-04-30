3 cifre e ora puoi capire se ti chiama un call center: nuova mossa Agcom

Le telefonate indesiderate non sono mai davvero sparite, ma qualcosa si muove sul fronte della loro riconoscibilità.

Dopo anni di segnalazioni, proteste e tentativi di arginare un fenomeno ormai quotidiano, arriva una nuova misura che punta a rendere immediatamente identificabile chi chiama. Il cambiamento passa da un dettaglio apparentemente semplice: tre cifre.

La novità nasce da una delibera recente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), che introduce l’obbligo per call center e aziende di utilizzare numerazioni brevi a tre cifre per identificarsi nelle comunicazioni telefoniche e nei messaggi.

Si tratta di una scelta che riprende un modello già familiare agli utenti, quello dei numeri di assistenza clienti. L’obiettivo è chiaro: permettere a chi riceve una chiamata di capire subito se si tratta di un operatore legittimo o di un contatto potenzialmente sospetto.

Il contesto è noto. Negli ultimi anni, il telemarketing aggressivo e le truffe telefoniche hanno minato la fiducia degli utenti, spesso messi davanti a numeri sconosciuti o addirittura falsificati. In molti casi, dietro una telefonata apparentemente italiana si nascondono sistemi di spoofing, cioè tecniche che alterano l’identità del chiamante.

Una misura che si inserisce in una strategia più ampia

L’introduzione delle tre cifre non arriva isolata. Si inserisce in una strategia più ampia già avviata dall’Agcom, che negli ultimi mesi ha introdotto anche filtri anti-spoofing per bloccare le chiamate fraudolente provenienti dall’estero ma camuffate da numeri italiani.

Secondo l’Autorità, questa nuova fase rappresenta un passo ulteriore verso la trasparenza. Le aziende autorizzate potranno essere riconosciute con maggiore facilità, mentre le chiamate sospette continueranno a provenire da numerazioni tradizionali, rendendo più semplice distinguere tra comunicazioni legittime e tentativi di raggiro.

Un elemento tecnico rilevante riguarda proprio la sicurezza di queste numerazioni: i numeri brevi a tre cifre non possono essere replicati facilmente dall’estero, riducendo il rischio di utilizzo illecito da parte di operatori fraudolenti.

Dal punto di vista pratico, il cambiamento è immediato ma non totale. Quando il sistema sarà pienamente operativo, una chiamata proveniente da un call center autorizzato sarà riconoscibile già dal display, grazie alla presenza del numero breve e, in molti casi, del nome dell’azienda.

Questo dovrebbe ridurre quella zona grigia in cui oggi si muovono molte telefonate commerciali, spesso indistinguibili tra offerte reali e tentativi di truffa.

Tuttavia, la misura non elimina il problema alla radice. Le chiamate indesiderate continueranno a esistere, soprattutto da parte di soggetti che operano fuori dalle regole e che continueranno a utilizzare numeri tradizionali o esteri. La differenza, semmai, è nella leggibilità: ciò che è legittimo sarà più chiaro, ciò che non lo è resterà opaco.

Un segnale per ricostruire la fiducia

Il nodo centrale resta proprio questo: la fiducia. Negli ultimi anni il telefono è diventato, per molti utenti, uno strumento sospetto. Ogni chiamata sconosciuta viene percepita come un potenziale rischio, non come un contatto utile.

L’Agcom prova a invertire questa tendenza introducendo un sistema che restituisca trasparenza e riconoscibilità alle comunicazioni. Non è una soluzione definitiva, ma rappresenta un cambio di approccio: invece di inseguire le truffe, si punta a rendere più visibile ciò che è regolare.

Resta da capire quanto questa misura inciderà davvero sulle abitudini quotidiane. Perché alla fine, quando il telefono squilla, la decisione resta sempre la stessa: rispondere o ignorare. E spesso bastano pochi secondi per capire se dall’altra parte c’è qualcuno di affidabile o l’ennesimo tentativo di convincere, confondere o ingannare.