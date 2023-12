iOS 17.2 è arrivato: ecco tutte le novità

Apple ha recentemente rilasciato iOS 17.2, un aggiornamento significativo che porta con sé nuove funzionalità e miglioramenti, tra cui la tanto attesa app Journal e importanti cambiamenti in Apple Music. Questo secondo aggiornamento principale di iOS 17, che segue il rilascio di iOS 17.1 il 25 ottobre, è ora disponibile per il pubblico.

iOS 17.2: app Journal, nuove funzioni e tante novità

La caratteristica più notevole di iOS 17.2 è l’introduzione dell’app Journal. Questa nuova applicazione permette agli utenti di pubblicare post sulla loro giornata, includendo fotografie, frammenti audio e luoghi. Il Journal è pensato come uno strumento per riflettere sulle proprie esperienze passate. Inoltre, Apple ha introdotto la registrazione Spatial Video nelle versioni beta dell’iPhone 15 Pro, una funzione che consente di registrare filmati da visualizzare su Apple Vision Pro, previsto per l’inizio del 2024.

Apple Music ha subito alcune modifiche significative. Una nuova playlist “Preferiti” raccoglie i brani più amati dall’utente, mentre un filtro Focus per la cronologia di ascolto permette di disattivare la registrazione dei brani ascoltati, mantenendo la privacy delle proprie scelte musicali.

L’app Messaggi introduce una nuova risposta adesiva, consentendo agli utenti di aggiungere adesivi o emoji ai messaggi. La verifica della chiave di contatto di iMessage è stata aggiunta per garantire comunicazioni sicure e private.

Sul fronte hardware, il pulsante Azione su iPhone 15 Pro e Pro Max ora supporta la funzione Translate. L’app Apple TV ha eliminato le schede Film e Programmi TV dallo Store, introducendo nuove opzioni per il widget meteo e un nuovo widget Orologio digitale. Tra le altre novità, l’app Libri presenta una nuova animazione per girare le pagine, Memoji aggiunge corpi, l’app Notizie supporta le attività dal vivo, e Contact Posters introduce un’opzione di testo color arcobaleno.

Per aggiornare manualmente a iOS 17.2, gli utenti devono accedere all’app Impostazioni, selezionare Generale e poi Aggiornamento software. Se l’aggiornamento è disponibile, è sufficiente seguire le istruzioni a schermo per completare l’installazione. iOS 17.2 rappresenta un passo importante per Apple nel migliorare l’esperienza utente, offrendo nuove funzionalità e miglioramenti che arricchiscono l’uso quotidiano degli iPhone.