Microsoft Copilot, come usarlo su iOS e Android

L’era dell’intelligenza artificiale è ormai una realtà tangibile, e Microsoft sta portando questa rivoluzione direttamente nelle tue mani con il lancio dell’app Copilot per Android e iPhone. Precedentemente noto come Bing Chat, Copilot promette di semplificare e arricchire la tua vita digitale quotidiana, offrendo un’ampia gamma di funzionalità assistite da AI. Ecco come puoi iniziare a sfruttare al massimo questa innovativa app sul tuo dispositivo mobile.

Iniziare con Microsoft Copilot

Microsoft Copilot è più di un semplice assistente AI; è uno strumento versatile che può aiutarti in una varietà di compiti, dalla scrittura di e-mail alla creazione di immagini, fornendo riepiloghi e molto altro. Ecco come puoi iniziare:

Scarica l’App: Microsoft Copilot è disponibile gratuitamente su Play Store e App Store. Scaricala e installala sul tuo dispositivo. Configura l’App: Dopo l’installazione, apri l’app e accetta i termini e le condizioni. Potrai poi scegliere le tue preferenze per l’autorizzazione alla posizione e attivare l’uso di GPT-4, l’ultima versione del modello linguistico di OpenAI. Interagisci con Copilot: Utilizza l’icona del microfono per l’input vocale o l’icona della tastiera per digitare le tue query. Puoi anche utilizzare l’icona della fotocamera per interagire con il chatbot tramite immagini. Inizia una Nuova Conversazione: Per avviare una nuova conversazione, tocca l’icona “Nuovo argomento”. A questo punto, sei pronto per esplorare tutte le capacità di Copilot.

Le potenzialità di Copilot su Android e iPhone

Con Copilot, le possibilità sono quasi infinite. Puoi chiedere spiegazioni dettagliate su argomenti complessi, ottenere aiuto nella stesura di e-mail, tradurre testi in diverse lingue e molto altro. L’app ti consente anche di:

Aggiungere immagini alle tue conversazioni.

alle tue conversazioni. Generare immagini al volo con Dall-E 3.

Ottenere risultati web, una funzionalità non disponibile in ChatGPT senza un abbonamento a ChatGPT Plus.

Per un’esperienza ancora più personalizzata, accedi con il tuo account Microsoft. Questo permetterà a Copilot di mostrare immagini generate dall’intelligenza artificiale e di adattarsi meglio alle tue esigenze. Inoltre, puoi scegliere il tuo stile di conversazione preferito, selezionando tra opzioni come Creativo, Bilanciato e Preciso.

Confronto con ChatGPT e altre App AI

Se hai già esperienza con altre app di chatbot AI come ChatGPT, padroneggiare Copilot sarà un gioco da ragazzi. Anche se potrebbe impiegare un po’ più di tempo per rispondere rispetto a ChatGPT, le risposte di Copilot tendono ad essere più dettagliate e approfondite.

L’introduzione di Microsoft Copilot rappresenta un passo significativo nell’evoluzione dell’AI mobile. Con la sua vasta gamma di funzionalità e la facilità d’uso, Copilot non è solo un assistente virtuale ma un compagno digitale che può migliorare notevolmente la tua produttività e creatività. Se sei curioso di esplorare le potenzialità dell’intelligenza artificiale, ora è il momento perfetto per provare Microsoft Copilot direttamente dal tuo smartphone.