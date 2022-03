Non hai ancora scaricato l’ultimo aggiornamento? iOS 15.4 introduce diverse novità, come il Face ID con la mascherina.

Dopo il solito ciclo di versioni beta per gli sviluppatori e i tester pubblici, Apple ha reso ufficialmente disponibile iOS 15.4 per iPhone 6s e modelli successivi. Le novità, come anticipato nelle scorse settimane, a questo giro proprio non mancano, e alcune spiccano su altre.

Non hai scaricato ancora l’ultimo aggiornamento per il tuo iPhone? Ecco tre buoni motivi per cui dovresti farlo quanto prima.

Nuove emoji

Nulla di particolarmente sbalorditivo, certo, ma il pacchetto che in totale comprende 123 nuovi elementi (personaggi, animali, cibo ecc) non può mancare sul tuo smartphone.

Anche perché, in caso contrario, ti ritroveresti conversazioni potenzialmente piene di punti interrogativi racchiusi in un quadrato (l’icona utilizzata per le emoji che il sistema operativo non è in grado di riconoscere).

Face ID con la mascherina, solo con iOS 15.4

Questa è la vera punta di diamante di iOS 15.4. Con l’ultimo aggiornamento il Face ID diventa infatti più “intelligente”: è ora in grado di riconoscere il volto dell’utente proprietario dello smartphone anche quando indossa la mascherina. Come? Concentrandosi unicamente sulla zona degli occhi.

Tale novità, purtroppo, è una esclusiva di iPhone 12 e modelli successivi. Per maggiori dettagli sul suo funzionamento, ti invitiamo a leggere il nostro dettagliato approfondimento.

Safari: traduzione delle pagine web in Italiano

Con iOS 15.4 è ora possibile tradurre intere pagine web in italiano tramite Safari. Anche in questo caso, non si tratta di una feature rivoluzionaria, ma la sua utilità non è di certo in discussione.

Basta un semplice tap sulla voce “Traduci in: Italiano” – passando per “aA” – e il gioco è fatto.