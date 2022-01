Con il prossimo aggiornamento di iOS, ora in fase di test, sarà possibile utilizzare il Face ID anche indossando una mascherina.

Quella del “Face ID with mask” è probabilmente la novità più importante introdotta con la prima beta di iOS 15.4, e per diversi motivi: oggi lo sblocco di un iPhone X (o modello successivo) è possibile solo con il codice numerico o il Face ID, ma la mascherina – che ormai fuori casa si indossa praticamente sempre – può creare qualche problema, anche perché non tutti hanno un Apple Watch.

Si tratta dunque aggiornamento molto apprezzato, anche se – purtroppo – non sarà esteso a tutti gli iPhone che integrano il sistema biometrico basato sul riconoscimento facciale. Ma come funziona e quali sono i dispositivi compatibili?

Face ID con la mascherina

All’avvio di un iPhone dopo aver installato la Beta 1 di iOS 15.4, appare una schermata che informa l’utente della possibilità di utilizzare il Face ID con la mascherina.

Face ID offre maggiore precisione quando è configurato solamente per il riconoscimento del volto completo. Per utilizzare Face ID mentre indossi una mascherina, iPhone può riconoscere i tratti distintivi dell’area attorno agli occhi per effettuare l’autenticazione.

Apple invita quindi l’utente a scegliere il tipo di configurazione. Per quella “con la mascherina”, non è obbligatario indossarne una durante la fase di registrazione. Durante quest’ultima è possibile aggiungere anche gli occhiali da vista (quelli da sole non sono supportati).

Il funzionamento del Face ID mentre indossi una mascherina è ottimale se lo configuri in modo che riconosca tutti gli occhiali che porti regolarmente. Face ID con la mascherina non supporta gli occhiali da sole.

Tale feature può essere attivata anche in un secondo momento, attraverso il toggle situato nella sezione “Face ID e codice” dell’app Impostazioni.

Dispositivi compatibili

Il Face ID è stato introdotto per la prima volta su iPhone X, nel 2017. Il sostituto del Touch ID è stato da quel momento scelto come unico sistema di riconoscimento su tutti i successivi smartphone dell’azienda di Cupertino, eccezion fatta per iPhone SE.

Eppure, per motivi al momento sconosciuti, pare che Apple abbia voluto limitare il “Face ID con la mascherina” ai soli modelli di ultima generazione. Gli iPhone compatibili con la feature di iOS 15.4 sono:

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

Chi ha un iPhone X/XS/11 dovrà dunque continuare ad affidarsi al metodo che richiede l’utilizzo di un Apple Watch. Efficace, ma certamente meno comodo.