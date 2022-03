All’evento Peek Performance Apple ha ufficialmente presentato l’iPhone SE di nuova generazione: spiccano il chip A15 Bionic e il 5G.

Il momento è finalmente arrivato: Apple ha svelato in via ufficiale la nuova generazione di iPhone SE, la terza. L’azienda di Cupertino, all’evento Peek Performance dell’8 marzo, ha confermato quanto suggerito dalle indiscrezioni che hanno inondato il web nelle ultime settimane.

Ecco dunque tutto quello che c’è da sapere su iPhone SE 2022.

iPhone SE 5G: si punta su prestazioni e velocità

Lo smartphone, che secondo un recente sondaggio avrebbe già conquistato l’attenzione di molti utenti (iOS e non), non punta su un look rivoluzionario o quantomeno accostabile a quello degli iPhone di punta, ma su alcuni componenti hardware che lo rendono un device performante e affidabile, anche in ottica futura.

A vederlo, iPhone SE 2022 ricorda la generazione precedente (del 2020), e in effetti l’elenco dei punti in comune è abbastanza nutrito. Ci sono però delle novità – come è ovvio che sia – che portano questo smartphone ad un livello superiore. Il Ceramic Shield, ad esempio, garantisce una resistenza del pannello senza pari (è anche sul retro): è “il vetro più duro di qualsiasi altro vetro per smartphone”, a detta di Apple.

Le novità più importanti sono sotto la scocca. Il motore di iPhone SE 5G è il chip A15 Bionic, lanciato da Apple nel 2021 con iPhone 13. Nel mercato degli smartphone, questo SoC a 64-bit ha pochissimi rivali.

Poi c’è il modulo per il 5G, che non poteva mancare su uno dispositivo mobile del 2022. Sarà anche l’iPhone più economico del listino di Apple, ma può navigare in rete al massimo della velocità (la velocità dipende da alcuni fattori, come disponibilità del 5G in una determinata zona, condizioni ambientali e dell’operatore).

iPhone SE 2022: disponibilità e prezzi

iPhone SE 5G – nei colori Bianco, Nero e Rosso – sarà disponibile online e nei negozi fisici a partire dal 18 marzo. I pre-ordini inizieranno da venerdì 11 marzo, anche in Italia.

Il prezzo di partenza è di 529 euro. Lo smartphone sarà disponibile nei tagli da 64GB, 128GB e 256GB.