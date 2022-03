iPhone SE 3: lo comprerà il 40% degli utenti iPhone

Il 40% degli utenti iPhone ha in programma di acquistare il nuovo iPhone SE 3 che verrà presentato all’Evento Apple Peek Performance.

Secondo un sondaggio condotto da SellCell, il 40% degli utenti iPhone negli USA ha in programma di acquistare il nuovo iPhone SE 3 che verrà presentato stasera all’Evento Apple Peek Performance.

Oramai, del nuovo iPhone SE sappiamo praticamente tutto. Grazie alle soffiate di attendibili analisti come Ming-Chi Kuo, possiamo affermare con ragionevole margine di dubbio che questo aggiornamento della linea SE sarà piuttosto noiosetta. In particolare, è noto che:

iPhone SE 2022 avrà un processore A15 Bionic .

. I tagli di memoria saranno 64/128/ 256GB .

. Supporterà il 5G.

Sarà disponibile in Bianco, Nero e Rosso.

Avrà un form factor simile all’attuale iPhone SE.

Al netto di improbabili sorprese, dunque, il look di iPhone SE 5G sarà praticamente indistinguibile da quello dell’attuale generazione, quindi display LCD da 4,7″, tasto Home con Touch ID, cornici spesse, fotocamera singola sul retro.

Tutti Vogliono iPhone SE

Ora però si scopre che c’è molta più attesa per questo modello di quanto avremmo osato sospettare. Stando a un recente sondaggio, il 40% degli utenti iPhone intende acquistare il nuovo iPhone SE. Il 24% per se stesso, mentre il 16% lo regalerà ad altro o lo userà come telefono secondario. Il 10,9% intende regalarlo ad un bambino, al proprio partner o alla dolce metà, mentre il 7,8% lo compra per un parente stretto, tipo nonno o genitore.

La maggior parte delle vendite avverrà soprattutto per il price point più economico rispetto agli altri dispositivi di Cupertino, ma il 15,2% ha confermato la propensione all’acquisto per via della connettività 5G, seguito dall’11,3% che lo sceglie per il form factor compatto, e dal 6,7% degli utenti che -per qualche inspiegabile ragione- preferiscono ancora il vecchio Touch ID.

Chi sceglie iPhone SE proviene nella maggior parte dei casi da iPhone 11 (nell’11,5% dei casi), o da iPhone XR (nel 6,7% dei casi); ma c’è perfino chi fa il grande salto dal vecchio iPhone 6.

iPhone SE di terza generazione verrà presentato all’Evento Apple che parte stasera alle 19.00 ora italiana. Qui trovi tutti i link per seguire la diretta.